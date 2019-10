Die Zeiten ohne Haltung sind vorbei. Man kann Pfandbecher für sauberes Wasser spenden, hinten in der Tonhalle wirbt ein Info-Stand dafür, Geflüchteten menschenwürdigen Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Und in einer der Ansagen geht es darum, den Schmarrn der Rechten nicht mitzumachen. Das unterscheidet eine Band wie Von Wegen Lisbeth von den naiv textenden NDW-Großvätern, an deren unbedarfte Heiterkeit sie stellenweise lustvoll anknüpfen.

Natürlich geht es ihnen in erster Linie um die Irrungen und Wirrungen des studentisch Pubertären im urbanen Lebensraum, um alte Lieben, neue Freunde und den manchmal irritierend komplexen Alltag, der von Matthias Rohde in pfiffig pointierte Texte gegossen wird. Darüber hinaus aber vermitteln die fünf Berliner vor allem die Unmittelbarkeit des Gefühls, zum einen als Band, die seit Schulzeiten unter verschiedenen Namen es nun in die erste Liga des deutschen Pop geschafft hat und noch immer voll freundschaftlichem Elan auf der Bühne zusammensteht. Aber eben auch als Lebensgefühl, das in klaren Worten und kurzen, überwiegend fröhlichen Liedern die Originalität des Augenblicks einfordert.

Die Botschaft kommt an, Von Wegen Lisbeth haben die Tonhalle zweimal ausverkauft und sind für die nächste Tournee ins Zenith gebucht. Sie überträgt sich außerdem von den ersten Tönen an auf das Publikum. Auch das ist Haltung, Philanthropie in Zeiten der Empörung, Feiern mit dem Anspruch, sich nicht die Kante zu geben, sondern Spaß am Miteinander zu haben. Und eben nicht über den anderen herzuziehen, sondern sich zu ihm hinziehen zu lassen. Kein Wunder, dass Von Wegen Lisbeth mit "Wenn du tanzt" eines der schönsten und zugleich knuffigsten Liebeslieder des vergangenen Pop-Jahrzehnts im Programm haben. Und in der Zugabe zusammen mit der Vorband Blond "Nur ein Wort" covern, den Proto-Song der neuen deutschen Ehrlichkeit.