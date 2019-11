In München ist es schwierig, auf dem umkämpften Mietmarkt eine bezahlbare Wohnung zu finden. Ähnlich schwierig ist es aber auch, beim Konzert der britischen Indie-Rockband The Libertines in der Tonhalle - die Kartenpreise lagen bei 50 Euro - einen angenehmen Stehplatz zu finden. Da wirft ein adrett-aggressiver Mittfünfziger schon mal jungen Frauen seine Regenjacke ins Gesicht. Generell wird viel geworfen, vor allem Becher, was an der ausgelassenen Musik liegt. Und Peter Doherty, neben Carl Barât einer der beiden Frontmänner und Leadgitarristen, wirft sein Mikro in die Menge. Barât und Bassist John Hassall tragen Hüte auf dem langsam ergrauenden Haar, das Doherty fröhlich zur Schau stellt. Der, in diesem Jahr immerhin 40 geworden, kann nach langen Jahren des exzessiven Drogenkonsums durchaus als medizinisches Wunder durchgehen. Die Drogen waren es auch, die für Streit und Trennung sorgten. Jetzt performen sie jedoch einträchtig vor einem begeisterten Publikum, das tanzt und alle Songs mitgrölt. Der gitarrenlastige, erfrischend rotzig vorgetragene Rock war in den Nullerjahren wegweisend für andere britische Indie-Bands.

Auf die Zugabe muss man allerdings erst einmal warten. Dafür gibt es dann aber gleich sieben Songs, darunter einige Hits wie "What Katie Did" und "Don't Look Back Into The Sun". Die Fans strömen zum Merchandise-Stand, an dem es unter anderem ein gespraytes "Gemälde" von Doherty zu kaufen gibt. Für 500 Euro. Mit den Münchner Preisen können die Libertines wirklich mithalten.