4. Dezember 2018, 18:57 Uhr Kurzkritik Leises Rieseln

Ein Weihnachtskonzert mit Cassandra Steen

Von Vivian Harris

Kann an einem verregneten Montagabend überhaupt Weihnachtsstimmung aufkommen? Cassandra Steen und ihre vierköpfige Band wagen den Versuch und läuten die Adventszeit mit einem Weihnachtskonzert in der Matthäuskirche ein. Im Repertoire sind Songs, die die 38-Jährige in ihrer Kindheit während der Weihnachtszeit begleitet haben. Dazu gehören unter anderem "When You Wish Upon A Star" aus dem Disney-Film "Pinocchio", aber auch festliche deutsche und englische Klassiker: Da grüßt sie mit "Lasst uns froh und munter sein" etwa den Nikolaus, und mit "Santa Baby" dann die amerikanische Version des Geschenkebringers.

Bei Nummern wie "Chestnuts Roasting On An Open Fire", bei der nur eine Gitarre Steens soulige Stimme begleitet - mit der sie intonationssicher höchste und tiefste Töne meistert - wirkt das vertraut. Und man muss sich eingestehen, dass man vielleicht doch Lust auf die Feiertage hat. Ihre charakteristische Stimmfarbe ist es, die den bekannten Liedern einen zauberhaften Charme gibt. Lässt man sich darauf ein - auf die verfrühte Festlichkeit - kommt das Konzert durchaus magisch daher. Die meiste Weihnachtsstimmung entsteht aber nicht durch ein gefühliges "Deck The Hall" oder das jazzige "Let It Snow". Schon eher durch einen Kinderchor, der "Leise rieselt der Schnee" singt.

Wenn Cassandra Steen aber hin und wieder falsch einsetzt, ein schiefer Ton aus dem Saxofon und ein ungewollter aus den Drums erklingen, dann hat das erst wirklich etwas von Weihnachten. Weil da ja auch nicht immer alles perfekt läuft, und man gemeinsam darüber lachen kann. Zum Beispiel auch, wenn das Publikum aufgefordert wird, bei "Stille Nacht, heilige Nacht" mitzusingen, aber man vergessen hat, den Text zu verteilen. "Ihr könnt den Text auch noch schnell googeln", scherzt Steen. Bis Heiligabend sei ja noch ein bisschen Zeit.