50 Jahre nach ihrem legendären Woodstock-Auftritt sind Canned Heat und Ten Years After immer noch "On The Road Again". Das heißt, eigentlich sind nur noch ihre Bandnamen auf einer gemeinsamen Jubiläumstournee. Doch die klingen vielversprechend genug, um auch ohne ihre einstigen Frontmänner das Prinzregententheater zu füllen. Vorab heizt dort aber erst einmal der 15-jährige Gitarrist Frano dem Publikum mit einem Beatles-Medley ein, das mit seinen lieblos aneinander gereihten Melodien eigentlich nur hervorheben mag, wie unsagbar virtuos dieses Wunderkind doch die Saiten zu spielen weiß. Für die Musik selbst bleibt hier keine Zeit, was umso ärgerlicher ist, als dass sie später einer anderen Musik die Zeit kostet.

Weil das Prinzregententheater nämlich auf ein pünktliches Konzertende besteht, streichen Ten Years After ein paar Titel. Zum Beispiel ihr seit Jahren etabliertes Akustik-Set, das den Blues gewöhnlich sehr ursprünglich fasst. Es entfällt aber auch die stets verblüffende Solo-Darbietung des Bassisten Colin Hodgkinson, der 1969 mit Alexis Korner das legendäre Hyde Park-Konzert der Rolling Stones eröffnet hatte und später mit so unterschiedlichen Größen wie Whitesnake, Konstantin Wecker, Charlie Watts oder Peter Maffay brillierte. Wirklich überzeugen kann das restliche Programm allerdings trotz einiger Höhepunkte wie das wunderbar ausgespielte "I'd Love To Change The World" leider auch nicht. Wie auch beim vorausgegangenen Canned-Heat-Auftritt an diesem Abend waren vor allem die Songs aus dem hier gefeierten Woodstock-Set in diesem Jahr schon weitaus lebendiger zu hören, als der Gitarrist Marc Dorendorf nämlich mit Münchner Musikern das Woodstock-Festival an einem Augustabend in der Muffathalle nachgestellt hatte.

Damals fehlten zwar die legendären Namen. Heute fehlt dagegen deren Geist, den Dorendorf und seine Mitspieler im Gegensatz zu den Erben der Bands noch heraufzubeschwören wussten.