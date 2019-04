5. April 2019, 18:44 Uhr Kurzkritik Lässig im Bühnenlicht

Céu bezaubert das Ampere

Von Maxie Römhild

MünchenCéu auf der Bühne, das wirkt ein bisschen wie ein Fisch im Wasser. Kein Wunder. Schon früh entschied sich die Brasilianerin aus einer musikalischen Familie für das Rampenlicht. Dort fühlt Céu sich sichtlich wohl, wie man auch bei ihrem Auftritt im Ampere am Donnerstag, 4. März, wieder sehen kann: Lässig gleitet sie in ihrem grauen, Matrix-artigen Plastikmantel zwischen den Musikern umher und legt immer wieder kleine Tanzeinlagen ein, die erfrischend unprätentiös und ungeplant wirken. Das Publikum zieht mit und selbst die langsamen Stücke der aktuellen Platte "Tropix", die zwar schon 2016 erschien, auf der aktuellen Tour aber nochmal als Vinyl beworben wird, versetzen die Masse in Bewegung.

Seit ihrem Debüt 2005 gilt Céu als aufregende Stimme der neuen brasilianischen Popszene, die eine ungewöhnliche Fusion aus süd- und nordamerikanischen Stilen entwickelt. Mit jedem Album hat sie sich ein Stück weit neu erfunden. Synthesizer und elektronische Beats nahm sie zuletzt für "Tropix" in ihr Repertoire mit auf. Das Album verbindet brasilianische Tradition mit Moderne und gewann - zurecht - zwei Latin-Grammys. Männer, Frauen, jung und alt - es ist ein diverses Publikum, das ins Ampere gekommen ist, um sich von dieser zierlichen Frau auf der Bühne mitreißen zu lassen, die zu einer Mischung aus Samba, Bossa Nova und Elektro lyrisches Portugiesisch ins Mikro haucht und sich von den Rhythmen über die Bühne treiben lässt.

So ist auch schnell verziehen, dass das Konzert etwas verspätet beginnt. Die Ungeduld im Raum legt sich, sobald die ersten Takte der sphärischen Albumhits "Perfume do Invisível" erklingen und spätestens als der eingängige Beat des Refrains einsetzt, ist Stillstehen keine Option mehr. Doch etwas fehlt. So natürlich Céu auch wirkt, so lange sie tanzt und singt, so zurückhaltend ist sie in den Pausen zwischen den Stücken. Meist aber geht ein Lied ins nächste über, und nach etwas mehr als einer Stunde ist die letzte Zugabe auch schon gegeben. Etwas mehr hätte es dann doch sein dürfen von dieser Königin des Rampenlichts.