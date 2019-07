2. Juli 2019, 18:56 Uhr Kurzkritik Kurz und launig

"Die Brüste des Tiresias" in der Reaktorhalle

Von Klaus Kalchschmid

Francis Poulencs Kurzoper "Die Brüste des Tiresias" war 1947 bei der Pariser Uraufführung Flop und Skandal zugleich. Anstoß genommen hatte man wohl an der Satire auf die schon von Napoleon ausgegebene Patriotenpflicht, mit der die Opéra bouffe endet: "Lernt, o Franzosen, die Lehre des Krieges und zeuget Kinder, da ihr kaum welche zeugtet." Denn zuvor hatten die Frauen das Kinderkriegen verweigert, mit den Männern Geschlecht und Gebärfähigkeit vertauscht und ihre Brüste als Luftballons ins Publikum geschossen.

Balázs Kovalik ließ seine temporeiche Inszenierung in der Reaktorhalle mit mönchischem Klagegesang an einem Sarg beginnen, bevor unter den Kutten eine bunt gewürfelte Zirkustruppe zu prallem Leben erwachte. Auch später wurde in der launigen Offenbachiade, wo jeder Konflikt gleich in Gelächter mündet und kein Schuss tötet, Walzer oder Paso doble getanzt, gesungen und mit Lust geschauspielert. Weil das Original kaum eine Stunde dauert, gab es jede Menge Einlagen. So durfte ein Mann Marlene Dietrichs "Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt" oder ein anderer Poulencs Lied "La Dame de Monte Carlo" auf Französisch in der ansonsten deutsch gesungenen Aufführung zum Besten geben.

Man spielte Poulencs Fassung für zwei Klaviere (Oresta Cybriwsky und Maria Fitzgerald); sie wechselten immer wieder virtuos zu Celesta oder Cembalo, raffiniert abgeschmeckt mit dem Akkordeon Maria Dafkas und dem Schlagwerk Gabriel Hahns. Auf fast leerer Drehbühne standen nur Tisch und Stühle, aber auch ein drei Meter großer Eiffelturm, der noch aus Kovaliks wunderbarer "Bohème" von 2009 stammt und hier neben großen Salatgurken als phallisches Pendant zu all den Ballon-Brüsten diente. Ob solistisch oder im Chor: Milena Bischoff, Ansgar Theis, Damien Gastl, Henrike Henoch und Gabriel Rollinson von Hochschule oder Theaterakademie sowie als Gäste Maksim Pogrebniak und Maria Brunauer machten ihre Sache perfekt.