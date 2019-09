Gibt es auch glückliche Lieder in Moll? Geht es nach Marissa Nadler, dann durchaus. Zumindest behauptete die US-amerikanische Singer-Songwriterin und Gitarristin bei ihrem Konzert im gut besuchten Heppel & Ettlich, dass etliche ihrer Stücke eigentlich "Happy Songs" seien. Von außen, aus der Zuschauerperspektive, hört man dagegen nur verschiedenste Schattierungen von Moll. Okay, ein paar Dur-Anklänge können bei ihren Open Tunings auch darunter sein, aber im Großen und Ganzen ist die Melancholie das tragende Moment ihrer insgesamt zehn Alben.

Das neueste, "Droneflowers", stellte sie nun in Auszügen in München vor. Begleitet wurde sie dabei von einem Gitarristen, der die düster-romantische Klangästhetik durch zusätzliche Akkorde, Licks, Phrasierungen und kleine Soli teilweise in Richtung Neo-Country oder New Americana ausweitet. Außerdem steuert er mit dem Fuß elektronisch Basstöne bei und macht an einzelnen Stellen den Background-Sänger. Marissa Nadler selbst spielt eine sechs- oder zwölfsaitige E-Gitarre und singt mit betörender Sirenenstimme ihre dunklen Balladen über Themen wie Trauer und Verlust, die abgesehen von "Droneflowers" vor allem vom vorangegangenen Album "For My Crimes" stammen oder vereinzelt auch von "Strangers" und "July".

Verorten könnte man das Ganze irgendwo im Spannungsfeld zwischen Heather Nova, Hope Sandoval, PJ Harvey oder auch Lana del Rey. Dass Marissa Nadler bisher nicht so bekannt ist, könnte daran liegen, dass die 38-Jährige zwar wunderbare Songs, aber keine Chart-tauglichen Hits schreibt. Auch live gibt es keine auffälligen Show-Effekte, nur ein paar Gesangs- oder Gitarren-Loops und dezent eingesetzte Elektronik-Sounds. Hier zählt einzig die Musik, die in ihrer kühlen Schönheit zuweilen fast schon zu erstarren droht, aber einen dann doch wieder in den Bann zieht. Gespielt von einer bemerkenswerten Künstlerin, die seit 15 Jahren konsequent ihren Weg geht.