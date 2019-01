23. Januar 2019, 18:39 Uhr Kurzkritik Kopfmusik

Das "Jochen Rückert Quartett" in der Unterfahrt

Von Ralf Dombrowski

Einer aus Neuseeland, einer aus Norwegen, einer aus Kalifornien und einer aus dem Rheinischen. Schnittpunkt der Individuen ist Brooklyn und Schlagzeuger Jochen Rückert ist spürbar stolz darauf, ein derart hochkarätiges Quartett zu leiten. Schließlich hat Matt Penman die Fähigkeit, seinem Kontrabass trotz hochgradig aufgefächerter Rhythmik eine Kraft zu entlocken, die ein an sich skelettiertes Soundkonzept inspiriert untermauert.

Lage Lunds Gitarre entwickelt ein harmonisches Mysterium, dem es gelingt, Dissonanzen wie vielfarbig bunten Zusammenklang wirken zu lassen. Mark Turner wiederum ist ein Asket des Tenorsaxofons, dessen fein konturierte Tongebung in leisen Passagen zum Reflektiertesten gehört, was sein Instrument leisten kann, und die zugleich sogar darüber hinwegtäuscht, dass er auch ein Schamane der kontrollierten improvisierenden Ekstase sein kann. Mit diesem Team schweift Rückert in der Unterfahrt aus und mutet den Partnern Musik zu, die strukturell verschachtelt Einzelheiten kompositorischer Gestaltung auslotet, ohne den Fluss des gesamten Geschehen zu verlieren.

Sein Jazz ist Kopfmusik: Kein Groove läuft ohne Brechung, keine Melodie mäandert ins Ohr, keine Harmonie schmiegt sich ohne Reibung an die Emotion. Aber mit dem Quartett geht das, und es liegt nicht nur an Rückerts ausgetüftelten Kompositionen und seinem sich ständig selbst kommentierenden Spiel, sondern vor allem an Lage Lunds verblüffender Durchdringung des Systems Gitarre. Ihm gelingt es, Widersprüche aufzulösen, Melodie harmonisch zu verstehen und sie mit rauen Intervallen zu perforieren. Schrille Arpeggien klingen bei ihm sanft, Rhythmus entsteht aus einer entrückt geistigen Körperlichkeit. Genau genommen, war es sein Konzert, aber das war Lage Lund nicht wichtig. Und eben wegen solcher Vieldeutigkeiten war es mehr als nur pfiffiger zeitgenössischer Jazz.