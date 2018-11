21. November 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Konsequent dagegen

"Mudhoney" spielen sich mit 30 Songs durch 30 Jahre

Von Jürgen Moises

Dreißig Jahre ist es inzwischen her, dass mit "Superfuzz Bigmuff" das erste Album von Mudhoney herauskam. Der seltsame Titel war dabei insofern Programm, als er nach den Lieblings-Gitarreneffekten der Band benannt ist, die bis heute den dreckigen, kratzigen Sound der Grungerock-Pioniere aus Seattle prägen. Dieser fußt inklusive der dezidierten Anti-Star-Haltung von Sänger und Gitarrist Mark Arm ansonsten im Punk- und Garagenrock und war ursprünglich als musikalische Kriegserklärung gegen den überglatten Chartspop oder auftoupierten Hair-Metal der damaligen Zeit gedacht.

Mit ihrer Anti-Haltung waren Mudhoney, könnte man sagen, durchaus erfolgreich. So populär wie ihre Grunge-Kollegen Nirvana, Pearl Jam oder Soundgarden sind sie trotz kleiner Indiehits wie "Touch Me I'm Sick" allerdings nie geworden. Der Strom-Club war aber immerhin voll, als die vier Amerikaner dort nun ihr zehntes Studio-Album "Digital Garbage" vorstellten. Ein Album, auf dem sich Mudhoney auffallend politisch zeigen und mit bissigem, schwarzem Humor gegen den Social-Media-Wahnsinn, Trump oder rechte Terroristen austeilen.

Beim Konzert werden die neuen Songs in ein fast zwei Stunden langes Potpourri gepackt. Fast ohne Pause schrubben sich Mudhoney mit am Ende tatsächlich 30 Songs durch 30 Jahre. Die Gitarren krachen, quietschen, ächzen, das Schlagzeug wummert und Mark Arm krächzt Sätze wie "I like it small", "Kill yourself live" oder "Here comes sickness". Man kann das Grunge oder einfach nur Rock'n'Roll nennen, die Konsequenz mit der Mudhoney ihr Programm durchziehen, erweckt auf jeden Fall Respekt. Im Zugabenteil erweisen Mudhoney dann noch den Bands The Leather Nun, The Dicks, Fang und Black Flag Reverenz und zeigen mit Songs wie "Hate The Police" und "Fix Me", wo ihre punkmusikalischen Wurzeln liegen. Auch das machen sie ruppig, rau, kraftvoll und ohne große Schnörkel, wie es sich bei solchen Vorbildern gehört.