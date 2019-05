31. Mai 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Komplex bewegt

Die BR-Symphoniker unter Herbert Blomstedt

Von Klaus Kalchschmid

Avantgardistischer, kühner, schmerzvoller als in seiner 4. Symphonie in a-Moll op. 63 aus den Jahren 1909 bis 1911, die jetzt die BR-Symphoniker unter Herbert Blomstedt in der Philharmonie grandios aufführten, hat Jean Sibelius nie wieder komponiert: mit Trennschärfe zwischen den Instrumenten, plötzlichen, geheimnisvoll harmonisierten Bläser-Chorälen und einsamen Kantilenen der Geigen oder Celli. Immer wieder eigenartig geschichtet ist das musikalische Geschehen, dabei trotz großen Orchesterapparats fast immer kammermusikalisch in der Faktur und mit einem berüchtigten, expressiven Intervall im Zentrum aller Themen: dem Tritonus, einst im Mittelalter "Diabolus in Musica" genannt. Das "Allegro molto vivace" des zweiten Satzes vermag trotz Flöte und Oboe nur ganz gelinde momentweise Sanftmut zu verströmen und endet abrupt, bevor der langsame Satz sich immer wieder zum einsamen Gesang von Solostimmen reduziert oder sehnsuchtsvoll in den Streichern aufbäumt. Auch für das komplexe, bewegte und doch immer wieder gestauchte und schließlich auf einem einsamen tiefen a endende Finale dieser a-Moll-Symphonie nahm sich Blomstedt Zeit und modellierte ohne Taktstock mit kleinen Gesten große, herbe Emotionen.

Dazu kontrastierte die weitausgreifende, weltzugewandte Melodik in Wilhelm Stenhammers "Intermezzo" aus seiner Kantate "Sången - der Gesang", und auch Felix Mendelssohns "Schottische", ebenfalls eine a-Moll-Symphonie, vermochte zwar mit ihrem schwer lastenden, melancholischen Beginn an Sibelius anknüpfen, besaß aber viel größere Verbindlichkeit und konnte auch dank großer, allzu verdickter Orchesterbesetzung kaum an die Sibelius-Sternstunde heranreichen.