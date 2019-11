Manche Künstler schreiben "Farewell" auf ihre Plakate. Art Garfunkel machte das nicht, aber sein Konzert in der Philharmonie am Abend seines 78. Geburtstags wirkte trotzdem wie ein Abschied. Alles war auf das Nötigste reduziert, die Band, das Programm, die Arrangements. Der Sänger aus New York ließ sich von Keyboard und Gitarre begleiten, mehr funktional, als pointiert, denn die beiden Tourneemusiker bekamen keinen Freiraum, um mehr als das zu machen, was in den entschlackten Songs vorgesehen war.

Die Lieder waren kaum länger als je drei Minuten, eher Erinnerungsskizzen, als umfassende künstlerische Statements. Garfunkel sang mit zarter, manchmal brüchiger Stimme, verkürzte Lieder und nahm nur noch das Wesentliche ins Programm. Er bot seinem Sohn Art Garfunkel Jr. ein Podium, sich mit transparentem Tenor und schillerndem Falsett vor Publikum zu bewähren und gönnte sich Familienduette. Zwischendurch begrub er alte Zwistigkeiten, indem er Paul Simon als seinen "lebenslangen Bruder" würdigte und sich in Ansagen nostalgische Narrative gönnte, etwa wie sein Partner ihm damals 1963 in der Kakerlakenküche in Manhattan die Urform von "Sound Of Silence" präsentierte. Zwischendurch sah er Türen im Saal, wo keine waren, und die er wegen des entschwindenden Chis seiner Konzentration vom Publikum geschlossen haben wollte.

All das wirkte wie ein Resümee, an manchen Stelle wie etwa bei dem elektronischen Shakers in "Homeward Bound" oder der synthetischen Oboe von "Bright Eyes" fast schon zu arg einem klanglichen Reduktionismus verpflichtet. Aber es war eben Art Garfunkel, der da auf der Bühne stand, ein freundlicher alter Mann, der in seiner Jugend vielen Menschen viele schönen Momente bescherte. Und der sich jetzt mit einer Hymne an den perfekten Moment und einem Dank an Gott ("sie oder ihn") für das ihm gegebene Geschenk der Musik mit dem Schlaflied "Now I Lay Me Down" verabschiedete.