10. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Kleine Gesten

Die Sängerin Joanna Wallfisch in der Unterfahrt

Von Ralf Dombrowski

Nun könne sie sich weiter darum kümmern, ernsthaft Europäerin zur werden, sagt Joanna Wallfisch im Gespräch. Denn seit dem Vortag habe sie die deutsche Staatsbürgerschaft, ein Schritt heraus aus dem hysterischen Brexit-England, das der britisch-australischen Sängerin neben New York während der vergangenen Jahre eine Heimat war. Wobei sie sich überhaupt eher als Weltbürgerin versteht, die sich nicht in enge Muster wie Nationalität oder auch Tourneekünstlerin zwängen lassen will. Zum Beispiel, erzählt sie weiter und inzwischen auf der Bühne der Unterfahrt, sei sie unlängst mit dem Fahrrad quer durch Amerika von Konzert zu Konzert geradelt, weil sie die Fliegerei und Tourbusse so satt hatte.

Das sei vielleicht nicht die effektivste Art der Fortbewegung, erzählt Wallfisch, aber eine, bei der man Menschen wie einem schweigsamen Landläufer in Schwarz begegnet, dessen Wege sie mehrmals gekreuzt habe. Oder den Camper mit der Whiskey-Flasche und dem frühtrunkenen Nachwuchs. Aus ihnen wurden Lieder, die Wallfisch, mal nur von Looper und Ukulele, mal auch von Richard Fairhurst am Klavier begleitet, mit einer Mischung aus Folk-Melancholie und jazzgetönter Lakonik präsentiert. Es ist ein karges Konzept, musikalisch skelettiert auf das Notwendige der Tongebung, schwankend zwischen dem Romantizismus des John-Taylor-Schülers am Steinway und technisch unterstützten Stimmschichtungen, manchmal auch dezent überfordert, wenn neben eigenen Liedern Standards wie "Skylark" oder "The Peacocks" eigentlich nach mehr akustischer Fülle verlangen.

Joanna Wallfisch ist das egal. Sie lässt ihre klare Stimme durch die Länder ziehen, verbeugt sich vor der Ehrlichkeit des Folkgefühls aus der Perspektive geschulter Jazzkenntnis. Sie sieht sich als Poetin der kleinen Gesten und Geschichten, nicht der Opulenz des Entertainments. Und so wirkt ihr Konzert in der Unterfahrt wie ein Zwischenstopp einer Reisenden, die vielleicht irgendwann auch in Europa angekommen sein wird.