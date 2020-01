Vielleicht liegt es am Namen, dass die mongolische Rockband The Hu derzeit so populär ist. Die Videos zu ihren beiden Songs "Wolf Totem" und "Yuve Yuve Yu" wurden auf Youtube zusammengenommen mehr als 60 Millionen Mal geklickt. Das ist in etwa das 20-fache der mongolischen Bevölkerung und weit mehr als Bands wie Altan Urag, Jonon oder Khusugtun erreicht haben. Diese haben schon einige Jahre vor den 2016 in Ulaanbaatar gegründeten The Hu mongolische Klänge mit westlichem Rock oder Metal vermischt. Die ersten Entwicklungen in diese Richtung gehen sogar bis in die Siebziger zurück.

Der Name klingt ausgesprochen genauso wie der einer noch viel berühmteren britischen Band. Auf die Silbe "Hu" verkürzt (die mongolische Wurzel für das Wort "Mensch") lässt er sich auch wunderbar mit hochgestreckter Faust skandieren. Beim Konzert von The Hu im ausverkauften Technikum machen das nicht nur die acht Musiker. Auch die Fans rufen immer wieder "Hu! Hu! Hu!". Ansonsten bestimmen bei den Songs vom Debütalbum "The Gereg" zwei E-Gitarren, Bass, Schlagzeug und Percussion in Verbindung mit Pferdekopfgeige, Flöte, Maultrommel und mongolischem Untertongesang das Klangbild.

Für westliche Ohren wirkt das überraschend eingängig. Folkrock und Metal mit exotischem Flair. Anders bei den mongolischen Texten, die vom Stolz auf die eigene Kultur und der glorreichen Vergangenheit handeln ("The Great Chinggis Khaan"). Man kann das nationalistisch finden. Es hat aber auch viel mit der kulturellen Behauptung eines kleinen Volkes gegenüber mächtigen Nachbarn wie China zu tun. In München ergibt das bei Songs wie dem genannten "Yuve Yuve Yu" tatsächlich eine sehr mitreißende Mischung. Oder um es nochmal besser, mit den richtigen Worten zu formulieren: Hu! Hu! Hu!