Eine geballte Ladung bester Mozart im Herkulessaal: die letzten drei Sinfonien des größten "Wiener Klassikers" mit der Sächsischen Staatskapelle Dresden unter Philippe Herreweghe. Der berühmte Belgier, der inzwischen, genau wie seinerzeit Nikolaus Harnoncourt, seinen Weg von Monteverdi und Bach zu Beethoven und Mahler gegangen ist, setzte auf die dramatischen Potenziale der Werke. Damit stiftete er etwas vom immer wieder spekulativ unterstellten Zusammenhang dieser letzten Trias von Es-Dur, g-Moll und "Jupitersinfonie".

Schon in der Es-Dur Sinfonie unterminierte er deren merkwürdiges Prädikat als "Schwanengesang" mit der Betonung des Dramatischen im Allegro-Forte des ersten Satzes und noch mehr im Finale mit seiner stürmischen, wirbelnden Schluss-Coda. In den Piano-Episoden des Andante allerdings zeigte sich Herreweghes musikalische Herkunft von Early Music und der historischen Aufführungspraxis. Er dämpfte nicht nur alle Passion zum Feinklang, sondern retardierte den musikalischen Fluss durch eine fast analytische Feinarbeit, genauso wie im Andante der g-Moll Sinfonie. Dadurch rückte er sie in jenes spätere "romantische" Ambiente das man ihr seid Robert Schumanns Würdigung immer nachgesagt hat.

Wie er aber ihre Schärfen und dramatischen Umschwünge immer wieder profiliert herausarbeitete und so weniger einen apollinischen, sondern eher einen impulsiv-unberechenbaren Sanguiniker Mozart präsentierte, war ein Geheimnis, dass sich weniger aus seinem kryptischen Dirigierstil erschloss als womöglich aus der musikalischen DNA der wunderbaren Sächsischen Staatskapelle aus Dresden. In ihr scheint so viel Know-how von Heinrich Schütz bis Richard Strauss und Christian Thielemann aufgespeichert. Mit ihr wurde dann auch Mozarts sinfonisches Schlusswort in strahlendem C-Dur zu jener Apotheose des "Jupiterhaften", die alle g-Moll-Abgründe ins Schattenreich verwies.