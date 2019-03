6. März 2019, 18:51 Uhr Kurzkritik Immer müde

Der amerikanische Rapper Post Malone in der Olympiahalle

Von Stefan Sommer

Der Gitarrenschlachter von Syracuse schreitet zur Tat: Wie ein angefahrenes Reh zerrt der große Kerl das Instrument auf dem Boden schleifend hinter sich auf die Bühne. Jeder weiß, was kommen wird. Kehlig brüllt der amerikanische Rapper den Refrain seines Welthits in die Olympiahalle: "Now I Feel Just Like A Rockstar." Aber nicht stolz wie auf Platte - von sich und der Welt entsetzt. Zum Finale eines beeindruckenden Konzerts schaut Post Malone in die Kamera. Er kämpft mit den Tränen. Keine Euphorie, nur Ekel. Das Bild zoomt weiter ran. Unter seinen Augenringen sind die Worte "Always" und "Tired" tätowiert. Dann zerschlägt er das Ding.

Mit gerade 23 Jahren ist Post Malone mehrfach Grammy-nominiert und einer der meistgestreamten Künstler unserer Zeit. In der Musik und Inszenierung des Sängers kollidieren das weiße Hinterland sowie die afroamerikanische Hip-Hop-Kultur. Über Südstaatengitarren und Redneckdrums, Westküstenslang und Trapbeats sinniert er in seinen Stücken von der Verlorenheit als Celebrity und düsteren Selbstmordfantasien. In seinen Songs steckt viel von der Verzweiflung und Leere, die Bret Easton Ellis' Figuren in Gewaltexzesse und Drogentrips treibt. Weggefährten seiner Generation wie Lil Peep oder Mac Miller sind an Schlafmittelüberdosis gestorben.

Bei Post Malone geht es an diesem Abend um alles. Leben, Sterben, eben alles - existenzialistische Popmusik. Songs wie "Better Now" oder "Congratulations" zeigen ihn als hochtalentierten Sänger und Rapper. Eine gefährliche, destruktive und suggestive Aura, die an die melancholische Präsenz Kurt Cobains erinnert, hält die Spannung des Konzerts hoch. Es gibt eben keine Verschnaufpause, wenn jemand von der Hoffnungslosigkeit erzählt, dass selbst die einst größte Geste der Selbstermächtigung, der Revolution, das Zerschlagen der Gitarre, die Welt zu keinem besseren Ort machen wird.