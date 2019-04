11. April 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Im Dunkeln

Anja Plaschg alias Soap & Skin in der Muffathalle

Von Dirk Wagner

Wie ein Lichtstrahl durchs Kirchenfenster tauchen die Klänge der Streicher ins Dunkel der Musik, mit der die Österreicherin Anja Plaschg als Soap & Skin gerade europaweit gefeiert wird. Vom Vibrafon und zarten Perkussionen unterstützt, sondieren sie nun vorsichtig den vermeintlich sakralen Raum, den die Künstlerin mit Klavier und einigen Elektronika zu kreieren weiß. Ein Raum, in dem ihr Gesang mal wie ein Beten, mal wie eine Predigt klingt. Hilfesuchend und ermahnend. Meditativ in sich ruhend und ausdrucksstark um sich greifend. Und das Publikum in der Muffathalle wagt kaum noch zu atmen, um diese totale musikalische Hingabe nur ja nicht mit einem noch so leisen Geräusch zu stören.

Schon im Vorprogramm hatte der einstige Sizarr-Sänger Fabian Altstötter, der sich nun alleine auf dem Klavier begleitet, die Zuhörer auf eben jene Besinnlichkeit vorbereitet. Als Jungstötter knüpfte er dabei an Gesangstraditionen an, für die früheren Generationen so großartige Musiker wie Scott Walker oder Tim Hardin zur Verfügung standen. Gerade als Plaschg alias Soap & Skin die von Jungstötter bereitete Dunkelheit nun mit Hilfe ihres Orchesters um einige Facetten erweitert, steigt am Horizont ihrer Musik der Klang eines Flügelhorns gleich einer roten Morgensonne auf. Und so erhaben ihre Musik bereits im Dunkeln erschien, so viel prächtiger offenbart sie sich nun in jenem zarten Morgenlicht, das der Flügelhornist und Trompeter Martin Eberle der Klang gewordenen Kathedrale von Soap & Skin beisteuert.

Wenn Anja Plaschg dann gegen Ende des Konzerts auch einmal ohne ihr siebenköpfiges Ensemble den Velvet Underground-Klassiker "Pale Blue Eyes" alleine interpretiert, erobert sie aber nicht nur als Solistin die Bühne zurück, die sie zuvor mit ihrem Orchester teilte. Es scheint vielmehr so, als bräuchte sie diese Solo-Einlage, um selbst wieder in ihren Körper zurückzufinden, nachdem ihr ganzes Sein zu einem einzigen Klang mutiert war, der alles Dunkel hell erleuchtete.