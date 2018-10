26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Hypnotisch

"Tamikrest" in den Kammerspielen

Von Martin Pfnür

"Maybe tanzen tout le monde?", fragt der Percussionist Aghaly Ag Mohamedine, nachdem er sich kurz die Gitarre des Frontmanns Ousmane Ag Mossa umgeschnallt hat. Ob diesmal alle tanzen wollen? Dabei ist das ein Angebot, dem viele im Publikum in der Kammer 2 da schon längst gefolgt sind - wie anders soll man sich zu dieser rasant in Richtung Transzendenz strebenden Musik, zu diesem zwingend in den Körper fahrenden Groove-Gebräu verhalten, wenn nicht tanzend oder kreiselnd und kopfnickend.

"War Toyed" heißt der Song, mit dem die malisch-französische Band Tamikrest dann in Form edel verschnörkelter Gitarrenläufe und volltönender Call-and-Response-Gesänge in Tamascheq, der Sprache der Tuareg-Nomaden, zur Hypnose lädt, um schließlich das Tempo immer weiter zu erhöhen, bis die synkopische Rhythmik des Stücks zerfasert und schließlich regelrecht implodiert. Wo Tamikrest in diesem Fall dem Trademark-Sound des stilprägenden Tuareg-Kollektivs Tinariwen folgen und den fluiden Charakter des Blues mit dem repetitiven Sog traditioneller nordafrikanischer Rhythmen kreuzen, verästelt sich ihre Klangpalette im Verlauf des Konzerts auf eine Weise, die immer wieder staunen lässt. Mal ist es ein entschleunigter bis federnder Reggae-Offbeat oder der weit geöffnete Hallraum des Dub, den sie im Zusammenklang von Schlagzeug und perkussiven Elementen wie der Djembe mit Blues und Rock kreuzen; mal zeigen sie mit folkigem Fingerpicking melancholisch-balladeske Seiten auf; mal klingt die Psychedelik eines Jimi Hendrix durch, etwa wenn Ag Mossa sein filigranes Spiel durch den Wah-Wah-Filter jagt.

Die schöne Erkenntnis aus diesen musikalischen Symbiosen: Was in den Achtzigern von Tinariwen als Rebellionsmusik gegen die Unterdrückung der Tuareg aus der Taufe gehoben wurde, ist heute wahrhaft weltumspannend.