Es ist wohl ein wenig mehr als bloß eine Widmung, wenn der Komponist den Namen des Widmungsträgers nicht nur über das Werk schreibt, sondern aus den einzelnen Buchstaben gar musikalische Themen zusammensetzt. So geschehen bei Alfred Schnittkes Konzert für Viola und Orchester, das 1985 uraufgeführt wurde. Widmungsträger war der russische Bratschist Juri Baschmet, von dem Schnittke überzeugt war, dass er alles spielen könne, was er für ihn komponiere. Im Ergebnis bedeutete das ein wilden Ritt für Bratsche und Orchester, der zurecht als Meisterwerk der Gattung gilt und sich dennoch viel zu selten auf dem Programmzettel wiederfindet.

Da gehört sicherlich eine Portion Mut dazu, dass Lorenzo Viotti bei seinem Debüt am Montag an der Münchner Staatsoper dieses brüchige, collagenhafte Werk aufs Programm des vierten Akademiekonzert setzt. Den Solopart übernimmt Adrian Mustea, seit 2011 erster Sologeiger des Staatsorchester. Geschickt ist es, wie er lange, sangliche Kantilenen genussvoll immer wieder in tiefe Abgründe stürzen lässt. Dabei wird bei Mustea um jeden einzelnen Ton gerungen. Das Bayerische Staatsorchester durchforscht die teilweise filmische Klangsprache ebenso genau; eine herrlich gruselige Horrorvision des "Durchs-Leben-Jagens", wie Schnittke sein Werk selbst charakterisierte.

Im Anschluss spielt das Orchester Schostakowitschs 10. Symphonie. Viotti inszeniert das Werk aber nicht als historische Abrechnung mit dem Stalin-Regime, sondern als effektvolle Volldampf-Musik in höllischem Tempo. Das Scherzo wird dabei nicht zum brutalen Portrait eines Diktators, sondern zum gewaltvollen, rasanten Witz. Auch im Finale scheint sich Viotti kaum an den Brüchen der Musik abarbeiten zu wollen. Es bleibt schließlich die erschreckende Erkenntnis, dass man Schostakowitsch scheinbar auch mit durchleuchteter Transparenz und kultivierter Sprödigkeit interpretieren kann und zu einem gleichermaßen fesselnden Ergebnis kommt.