21. Oktober 2018, 18:56 Uhr Kurzkritik Hin und App

Die Münchner Symphoniker im Herkulessaal

Von Klaus Kalchschmid

"Wolfgang" heißt sie, die neue App, mit der man während Antonín Dvořáks Symphonie "Aus der Neuen Welt" beim Konzert der Münchner Symphoniker im Herkulessaal auf wohltuend schwarzem Handy-Bildschirm - ähnlich wie bei Untertiteln - lesen konnte, was man gerade hörte. Aber wäre das doch bloß nicht die sinnfreie, blumige Lyrik von populistischen Konzertführern der Fünfzigerjahre gewesen, aufgehübscht mit Begriffen wie "knallhart", "rauschend" und "rabiat", kulminierend im unsäglichen "Eine leichte Unheimlichkeit droht manchmal die Seligkeit zu entarten".

Warum erscheint diese unmögliche deutsche Übersetzungen aus Holland, wo "Wolfgang" schon sehr erfolgreich in mehr als 200 Konzerten eingesetzt wurde und die nun erstmals in Deutschland getestet wurde, als habe niemand Korrektur gelesen? Etwas Derartiges hatte die in jeder Hinsicht brillante Interpretation der Neunten unter Kevin John Edusei nicht verdient, und glücklicherweise die wenigsten im Publikum ließen sich ablenken; schon gar nicht die Youngsters, die sich einfach nur auf die Musik konzentrieren wollten.

Vor der Pause war das Konzert nicht min-der aufregend, folgte auf die effektvoll spätromantische "Ballade" op. 33 des "schwarzen Dvořáks" Samuel Coleridge-Taylor (1875-1912) das grandios zwischen Zwölfton-Musik und Jazz changierende Trompetenkonzert von Bernd Alois Zimmermann von 1953 mit Simon Höfele als Solist, der alle Facetten des Werks traumwandlerisch traf. Bei Duke Ellingtons "Harlem-Suite" bewiesen die Symphoniker einmal mehr, was für ein famoses Filmmusik-Orchester sie sind. Kein anderes Ensemble der Stadt hätte so tänzerisch jenseits aller klassischen Musik den Charakter von "A Tone Parallel to Harlem" getroffen! Da hielt es manchem im Publikum kaum auf dem Sitz. Nur noch das Münchener Kammerorchester wagt mit großem Erfolg derart spannende, Neues mit Altem, Bekanntes mit Unbekanntem mischende Programme. Chapeau!