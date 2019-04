8. April 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Hillbillys, Hits und Hüte

Das Konzert der kanadischen Bluegrass-Band "The Dead South"

Von Maxie Römhild

- Dass sich die Männer von The Dead South nicht allzu ernst nehmen, sieht man schon an ihrem Bandnamen - denn wenn sie eines nicht sind, dann aus dem "toten Süden". Eher aus dem toten Norden, der Region Saskatchewan in Kanada. Obwohl keiner von ihnen damit etwas am Hut hatte, entschied sich die Gruppe um den Leadsänger mit der rauchigen Stimme, Nate Hilts, eine moderne, temporeiche Mischung aus Folk und Bluegrass zu spielen. Musik aus dem toten Süden eben. Colton Crawford lernte für das Projekt das Banjospielen, Scott Pringle entschied sich für die Mandoline. Gepaart mit Hilts Gitarre und Danny Kenyons Cello war die Bluegrass-Besetzung damit perfekt.

Dass die rockigere, ironische Neuauflage des Hillbilly-Genres gut ankommt, beweist ihr Auftritt am Sonntag in München. Die ausverkaufte Muffathalle bebt unter dem rhythmischen Stampfen von etwa 2400 Füßen. Ein beträchtlicher Teil davon steckt in schicken Lederschuhen und Stiefeln. Nicht nur in der Schuhwahl eifern viele Fans der Band nach, der klassische The-Dead-South-Look - weißes Hemd, Hosenträger, lange Haare, Bart und Hut - ist allgegenwärtig. Dazu gesellen sich Holzfäller-hemden und Lederjacken. Das Männlichkeitsbild, das The Dead South mit einem Augenzwinkern porträtieren, trifft anscheinend den Geschmack der Münchner.

Passend zu ihrem Aussehen und ihrem Image sind die vier Musiker keine Männer vieler Worte. Nur ab und an nuschelt Hilts zwischen zwei Songs ins Mikrofon. Sehr viel mehr muss er aber auch nicht sagen, denn die Songtexte der Band erzählen schon genau, worauf es ankommt: Trinkerei, Liebe, Hass und Tod. Manches mag ernst gemeint sein, anderes ist ganz offensichtlich eine Satire auf gängige Klischees der Südstaaten. Das Thema Inzest zum Beispiel: "I guess she's my cousin, but she needs some sweet lovin' anyway", singen Hilts und Pringle in "Banjo Odyssey", ohne dabei eine Miene zu verziehen.

Erst spät, sehr spät, erklingt das melodische Pfeifen, das den größten Hit der kanadischen Band, "In Hell I'll Be In Good Company", einleitet. Danny Kenyons Cello gibt den eingängigen Beat vor, Colton Crawford zupft flink sein Banjo. Und nach zweieinhalb Stunden - das Programm der beiden Vorgruppen bereits mit eingerechnet - regen sich noch einmal sämtliche Filzhüte im Raum.