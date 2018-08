29. August 2018, 18:56 Uhr Kurzkritik Herzmusik

Matthias Gmelin stellt in der Unterfahrt seine neue Band vor

Von Ralf Dombrowski

Matthias Gmelin ist glücklich. Diese Band ist einerseits eine Traumbesetzung, auf der anderen Seite aber auch eine Art Statusmeldung im Netzwerk der jazzmusikalischen Anerkennung. Denn Gmelin ist niemand, der um seine Arbeit Getöse macht. Der Schlagzeuger mit Wurzeln am Schliersee hat sich über die vergangenen zwei Jahrzehnte als profunder Swingbopper im einheimischen Musikleben etabliert, als jemand, der viel gebucht, aber selten gefeatured wird. Bis zum Samstag hingegen hat er nun die Möglichkeit, sich in der Unterfahrt als Bandleader eines Sextetts zu präsentieren, das viele kleine und größere Geschichte transportiert.

"Einen Solisten wie Joe Chambers in der Band zu haben", sagt Gmelin in der Pause des ersten Abends seiner Konzertwoche, "das ist gleichzeitig auch ein fortlaufender Workshop für uns alle". Immerhin gehört der Drummer und in diesem Fall überwiegend als Vibrafonist agierende Veteran zu den Insidern der Jazzmoderne, der sich nun bis auf ein wenig Ellington und etwas Hutcherson mit den Eigenkompositionen des Bandleaders befasst. Die wiederum sind anspruchsvoll melodiöse, gerne in Latinrhythmen mündende Originale, die Gmelin, Chambers, der Percussionist Diony Varias Astudillo und der Bassist Marc Abrams zu lebhaft pulsierenden Klangkörpern ausbauen, die wiederum ehemals und weiterhin Münchner Kollegen wie der Pianist Emanuel Ruffler und der Saxofonist Jason Seizer motivisch färbend und energetisch differenzierend ausfüllen.

Es ist Herzmusik, Bauchmusik, von Gmelin mit einem Lächeln komponiert und von seinem Dreamteam mit viel Einfühlung umgesetzt. Denn auch da bleibt sich der Bandleader auf elegante Weise treu. Es geht Gmelin nicht darum, mit einem Feature die eigene Genialität zu postulieren, sondern ein musikalisches Gefüge als Gesamteindruck seiner konstruktiv verstandenen Klangwelt zu entwickeln. Es ist Jazz, der persönlich und schön, geschmackvoll und harmonisch klingen darf. Ein Stück Glück eben.