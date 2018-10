26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Herzhaft

Igor Levit und James Gaffigan beim BRSO

Von Harald Eggebrecht

Wie angenehm, wenn ein Programm sich auf zwei in jeder Hinsicht gewichtige Stücke konzentriert. Das heißt: wenn sich das BR-Symphonieorchester, der amerikanische Dirigent James Gaffigan und der Solist Igor Levit einmal des 5. Klavierkonzerts von Ludwig van Beethoven ernsthaft annehmen; und nach der Pause Dirigent und Orchester Sergei Prokofjews 3. Symphonie, 1928 in Paris entstanden und uraufgeführt, herzhaft in die für dergleichen Fortissimo-Bekenntnismusik viel zu enge Herkulessaal-Akustik stemmen.

Das Es-Dur-Konzert ist Beethovens letztes Instrumentalkonzert überhaupt, mit ihm erreicht er endgültig das symphonische Miteinander von Solo und Orchester. Der Solist wird bei allen Virtuositäts- und Glanzbekundungen letztlich zum Primus inter Pares. Daher gibt es viele Passagen, in denen das Klavier ins Gesamtgeschehen eintaucht als dialogisierende oder auch kommentierende Stimme zum Gesang von Streichern und Bläsern. Am Finalschluss bleiben dann nurmehr Klavier und Pauke übrig, gleichsam erschöpft niedersinkend. Igor Levit, allüberall als einer der interessantesten Pianisten der jungen Generation gefeiert, nimmt diese Rolle mit nervöser Intensität und heftigen Laut-Leise-Kontrasten wahr. Zuweilen hat er es überfallartig eilig und manchmal geraten ihm Legato-cantabile-Bögen etwas kurzatmig. Dem Beifallsgetöse dankte er mit dem hinreißend trocken gebotenen Valse-Scherzo von Schostakowitsch.

Prokofjews 3. Symphonie komprimiert in die klare viersätzige Form eine enorme Energieentfaltung. Das Orchester muss hier rhythmisch federnd und trotz aller Klangmassierungen durchhörbar bleiben. James Gaffigan dirigierte mit vorbehaltlosem Einsatz, der zu einer etwas gedrungenen Aufführung dieses Meisterwerks führte.