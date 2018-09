3. September 2018, 18:55 Uhr Kurzkritik Herz und Seele

Thomas Anders gibt sein erstes Solokonzert in München

Von Dirk Wagner

Wenn der einstige ModernTalking-Sänger Thomas Anders während seines, übrigens ersten, Münchner Solokonzerts im Circus Krone erzählt, dass er nicht wusste, dass der hierzulande nur auf Album erhältliche Modern-Talking-Song "Just We Two (Mona Lisa)" in Spanien ein Single-Hit war, dann glaubt man ihm das. Warum er das Lied nicht gespielt habe, hätten ihn spanische Fans nämlich nach einem Auftritt in Barcelona gefragt. Woraufhin er nur verwundert zurück fragte: Warum hätte ich das tun sollen? Tatsächlich scheint Anders einer zu sein, dem zwar nicht entgangen ist, dass er international, wie letztens erst in New York oder in Los Angeles, in ausverkauften Häusern spielt, der allerdings nicht gewinnorientiert Marktanalysen bemüht, die ihm seine Musik diktieren. So Hit-orientiert die auch gestrickt sein mag, im Konzert präsentiert Anders sie als leidenschaftlicher Musiker und nicht als Hit-Produzent.

Wohl aber benennt er anerkennend die Produzenten, die seinen Erfolg geprägt hätten. Etwa Alan Tarney, der Hits für A-ha und für Cliff Richard geschaffen hatte, bevor er für Thomas Anders Solo-Debüt "Different" 1989 den Song "Soldier" schrieb. Bescheiden verschwindet der Sänger selbst in seinen Danksagungen, so, als hätte sein Gesang den geringsten Anteil am Gelingen seiner Musik. Darum überlässt er auch mal anerkennend seiner großartigen Modern Talking Band die Bühne, damit Schlagzeuger Nick Scharfschwerdt, Sohn übrigens des Puhdys-Drummers, mit einem Solo brillieren darf. Oder damit Lars Ilmer seiner Gitarre auch mal einen fetten Rocksound entlocken darf, der sogar das Stadion-erprobte Bruckner-Zitat der White Stripes aufgreift. Gleich wird klar: Auch Anders-Fans mögen "Seven Nation Army".

Vor allem aber mögen sie Modern-Talking-Klassiker, wie Anders selbst humorvoll betont. Im Internet habe er nämlich mal seine Fans aufgefordert, ihm die Lieblingssongs aus seiner Solokarriere zu nennen. Prompt nannten einige die alten Modern-Talking-Songs wie "Cherry Cherry Baby" oder "You Are My Heart, You Are My Soul", mit denen Anders dann einen Konzertabend schließt, dem ohne Berührungsängste eine wirklich spannende Brücke zwischen Pop und Schlager gelungen ist. Und der Lust auf das im Herbst erscheinende neue Album macht.