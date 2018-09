9. September 2018, 18:44 Uhr Kurzkritik Helles Timbre

Das Szymanowski Quartett in Traunstein

Von Harald Eggebrecht , Traunstein

Zwar ist dieses Ensemble schon 1995 gegründet worden, doch von jenem Anfang ist nurmehr der Bratscher Vladimir Mykytka dabei, Agata Szymczewska, 1. Violine, ist seit 2014/ 15 dabei, Robert Kowalski, 2. Violine, seit 2016 und die Cellistin Monika Leskovar seit diesem Jahr. Auffallend an diesem Abend in der Aula des Annette-Kolb-Gymansiums, die eher einer Turnhalle, als einem Konzertsaal gleicht, war das helle Timbre dieser Formation. Ob bei W. A. Mozarts "Dissonanzen Quartett" KV 465 oder Beethovens op. 135, ob beim selten zu hörenden 4. Streichquartett von Alexandre Tansman von 1935 oder beim 1. Quartett von Karol Szymanowski von 1917, immer waren die so grundverschiedenen Klangwelten der vier Komponisten von Helligkeit, Durchsichtigkeit und einer fast flirrenden Erregung erfüllt.

Alexandre Tansmans 4. Quartett klingt nach dem Paris der Zwischenkriegszeit, voller Erinnerungen an Debussy und Ravel, an Jazz, Strawinsky und die "Groupe de Six". Höchste Eleganz und Geschmeidigkeit verlangt diese quecksilbrige Musik, genau das boten die "Szymanowskis". Bei Namenspatron Szymanowski kommt noch eine fiebrige Intensität des Gleißens, Schillerns und heftiger Ekstase dazu. Die Vitalität und Frische beider Stücke verdeutlichten die vier hinreißend. Dass Feinheit in der Abstimmung der vier Instrumentalcharaktere, im sparsamen Gebrauch des Vibratos, in der kammermusikalischen gegenseitigen Aufmerksamkeit auch bei Mozart und Beethoven das erste Gebot für ein Streichquartett ersten Ranges ist, bewiesen die vier mit wacher Behutsamkeit bei Beethovens op. 135. Da brummte, krachte und holzte nichts, immer stand das klingende Artikulieren im Vordergrund, ebenso bei Mozarts Witz. Mag sein, dass manchem die Dunkelheiten in diesen Werken etwas zu kurz kamen, aber es war ein Vergnügen, auch sie von der hellen Seite aus wahrzunehmen.