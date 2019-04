4. April 2019, 18:41 Uhr Kurzkritik Heldenmut

Anna Loos mit neuer Band und neuem Album im Ampere

Von Dirk Wagner

Mut kann man sich nicht, wie Anna Loos im Ampere singt, von Helden borgen. Den muss man schon selbst aufbringen. Loos weiß das. Die Schauspielerin wagte sich als Sängerin an die Position der verstorbenen Silly-Frontfrau Tamara Danz. Wobei sie selbstbewusst genug war, nicht die Ersatz-Tamara zu mimen. Loos hatte in der legendären Rockband mit eigenem Stil gepunktet. Dass sie nun wieder alleine weitermacht, nachdem sich die Band nach zwölf Jahren von der Sängerin verabschiedet hat, unterstreicht die Durchsetzungskraft der Loos.

Die behauptet sie dann auch in den Texten ihres neuen Albums. Davon, dass sie nicht funktionieren mag, ist da die Rede. Und davon, dass sie den Startschuss zwar gehört habe, ihr aber die Richtung nicht gefällt, in die alle rennen. Die Musik indes schwimmt nur zu gerne mit der Masse. Als wäre sie eigens fürs Formatradio gemacht. Doch auch hier ist Loos mutig genug, sie live als Rockmusik zu verkaufen, was ihr dank einer starken Band gelingt. Wenn der Gitarrist Jakob Nebel die Saiten aufheulen lässt, weckt das durchaus Erinnerungen an Legenden wie Prince. Der Schlagzeuger Sönke Reich überzeugt mit einem zurückhaltenden und raffiniert ausgearbeiteten Spiel. Christian Adameit stützt das Ganze mit anmutigen Bassfiguren, über die der Keyboarder Conrad Oleak so manches Klangspiel ausbreitet. Aus der Fülle des Wohllauts erhebt sich immer wieder eine Sängerin, der man so manche Textschwäche verzeiht. Soll sie sich doch den Mut von Helden borgen. Besser, als mutlos das Unglück zu erdulden.