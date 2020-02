Von Beethovens 75 Minuten langer Ballett-Musik "Die Geschöpfe des Prometheus" gelangt in heutige Konzertprogramme allenfalls die Ouvertüre. Umso schöner, wenn die Münchner Symphoniker jetzt, moderat gekürzt, im Herkulessaal alle Nummern spielen und Stefan Hunstein minutiös getaktet zur oder zwischen der Musik spricht und spielt, gleichsam am Schreibtisch Beethovens sitzend, Wein trinkend und komponierend.

So entsteht mit Texten von Goethes berühmter Ballade "Bedecke Deinen Himmel, Zeus" über das antike Drama von Aischylos ("Der gefesselte Prometheus") bis zum erschütternden "Heiligenstädter Testament" von Beethoven ein beziehungsreiches "Melodram". Um 1800, als "Die Geschöpfe des Prometheus" entstanden, war das eine äußerst populäre Gattung. Zur plastischen Musik, von den Symphonikern unter Kevin John Edusei schlank und prägnant gespielt, als wär's ein Originalklang-Orchester, hadert ein Halbgott, der den Menschen das Feuer gebracht hat und damit die Kultur, mit seiner übermenschlichen Aufgabe und dem Neid des Göttervaters. Zugleich verzweifelt ein Mensch angesichts der Forderungen seines Schöpfertums und einer immer weiter fortschreitenden Taubheit. Beethoven wird so zu Prometheus und umgekehrt.

Nach der Pause folgt mit dem "Heldenleben" die Fortführung und zugleich der perfekte Kontrast. Wie Richard Strauss in seiner dreiviertelstündigen Tondichtung sich selbst und einen erdachten "Helden", dessen "Gefährtin" (also die exzentrische Gattin Pauline, hier eine exaltierte Solo-Violine), seine "Widersacher" oder "Des Helden Friedenswerke, Weltflucht und Vollendung" musikalisch porträtiert, ist ein großartiges Monumentalgemälde mit breiter Farbpalette, aber auch immer wieder kalligrafischer Feinzeichnung. Die Münchner Symphoniker bleiben der Fülle nichts schuldig und bringen sie zum Leuchten. Am Mittwoch, 12. Februar (20 Uhr), ist dieser Reichtum im Herkulessaal noch einmal zu hören.