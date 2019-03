27. März 2019, 19:02 Uhr Kurzkritik Heidenspaß

Der Blonde Engel aus Linz in der Lach- und Schießgesellschaft

Von Thomas Becker

Wie lustig es im Himmel zugeht, hat bislang noch niemand überzeugend dargelegt, von Ludwig Thoma ("Luja sog i!") mal abgesehen. Aber wenn die Jenseitigen da oben auch nur halb so gut drauf sind wie der Blonde Engel, dann müssen die ewigen Jagdgründe der "Place to be" in Sachen Spiel, Spaß und guter Laune sein. Denn wer den grandiosen Unfugliedern des Blondlings mit den weißen Flügeln über der blanken Hühnerbrust lauscht, kann den oft so unfröhlichen Alltag nicht mehr ernst nehmen. Allein dafür gilt dem Mann schon mal verschärfter Dank. Und natürlich für all den Blödsinn, die Albereien und kulturellen Wahnsinnigkeiten, die er von der Bühne der Lach- und Schießgesellschaft schickt. Ein schöner Schmarrn.

Blonder Engel ist der Künstlername eines Burschen aus Linz, der sich für seinen richtigen Namen schämt, obwohl der gar nicht so schlimm ist; da gibt es ganz andere Schicksale. Aber mit dem Status als Engel lässt sich natürlich prima spielen, und das tut er auch. Während der Münchner im Himmel eher widerwillig die Harfe zupfte, spielt das Linzer Himmelswesen Gitarre - wie ein Gott, um einigermaßen im Bild zu bleiben. Und er spielt mit den Zuhörern, gibt auf Zuruf Chuck Berry, Elvis Presley oder Bill Haley, lässt sich Themen geben und bastelt aus den Begriffen Zehennagel, Kasleberkas, EU, Schickeria, Game of Thrones und Engelsflügel einen Song, nicht ohne das Publikum auch noch Musikstil und Tonart wählen zu lassen: Reggae in Fis-Moll. Ein Heidenspaß!

Die Ohren muss man allerdings schon spitzen, um seinem oberösterreichischen Slang folgen zu können, zumal die Wortkaskaden oft im Rap-Speed daherkommen, zum Beispiel in "Nespresso, what else?", einem seiner Klassiker. Das Zeug zum Kult hat auch eins der neuen Lieder: "Schlehdorn-Likör", ein Alkoholiker-Epos in A-Dur - man glaubt gar nicht, was man alles auf Schlehdorn reimen kann, zumindest als Österreicher. Insofern: dringende Konsumempfehlung!