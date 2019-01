27. Januar 2019, 18:43 Uhr Kurzkritik Halleluja

Die Jazzer Till Brönner und Dieter Ilg im Prinzregententheater

Von Oliver Hochkeppel

Um Deutschlands international erfolgreichster Jazzer zu werden, muss man Kompromisse eingehen. So hat Till Brönner auf seinen Alben meist populistischeres Material ausgewählt, glattere Trompeten-Sounds produziert und mehr gesungen, als es der Jazzpolizei gefiel. Das Duo-Album "Nightfall", das er vor gut einem Jahr mit seinem Freund und Bassisten Dieter Ilg auf Schloss Elmau einspielte, kann man daher auch als "Kritikerplatte" verstehen, als Projekt also, das den ewig nörgelnden Puristen den Wind aus den Segeln zu nehmen geeignet ist. Ganz ohne Harmonieinstrumente, Rhythmusgruppe oder orchestralen Rahmen wird es automatisch improvisatorischer, reiner, also jazziger. Es verkaufte sich so gut, dass Brönner und Ilg nach dem Konzert im Prinzregententheater von den Label-Repräsentanten Platin überreicht wurde. Man konnte zuvor aber auch gut hören, wofür.

Weil in der Arbeit an dem Projekt "nicht der Inhalt, sondern die Besetzung der rote Faden wurde", wie es Brönner formulierte, ist sein bislang minimalistischstes Programm zugleich sein stilistisch opulentestes. Der Bogen spannt sich vom Musical-Klassiker "Nobody Else But You" (aus Jerome Kerns Score für "Showboat") bis zum eigenen Minidrama "Wetterstein", von Ellingtons "Body And Soul" bis zu einer bezaubernden Version des Beatles-Evergreen "Eleanor Rigby". Nach der Pause reihten sich mit dem Black Eyed Peas-Popsong "Scream And Shout", dem freeboppenden "The Fifth of Beethoven" von Ornette Coleman und einer brasilianischen Bossa drei disparate Stücke aneinander. Wie Brönner dabei an Trompete und Flügelhorn auf den Punkt intonierte, vom weichsten Bläserton nahtlos bis zum erdigsten Growl und spitzesten Shout, und wie Ilg einzelne Basstöne zu ergreifenden Motiven modulierte oder rasende Cluster in Klangflächen verwandelte, das erhebt die beiden in den Rang der weltbesten Instrumentalisten ihres Fachs.

Sicher, mitunter halfen sie der Klangfülle mit Effekten wie Doppler oder Loop nach. Es schadete nicht, dass Brönner auch ein gut aussehender, wortgewandter und witziger Moderator ist. Dennoch bejubelte das so eher nicht im Jazzclub zu findende Publikum puren Jazz. Erfolgreichen puren Jazz, Halleluja!