Mitten durch die Zuschauerreihen zieht sich ein Straßenabschnitt. Auf diesem kreuzen sich im in "dasvinzenz" umgetauften Theater Blaue Maus die Wege diverser Großstadtbewohner, tragen sich sonderbare Dinge zu. Roland Schimmelpfennig verschränkt in "Auf der Greifswalder Straße" eine Fülle an Geschichten. Ein Mann sucht seinen Hund, der ein Mädchen beißt, das sich in einen Wolf verwandelt. Eine Supermarktkassiererin stirbt, ohne es zu merken. Ein Gemüsehändler wird vor einer mysteriösen "Giraffe" gewarnt, die ihm in Gestalt eines langen Mädchens begegnet, dem er seine abrupt aufflammende Liebe gesteht, die tödlich endet. Drei Osteuropäer entdecken, dass die Sonne still steht und schießen sie vom Himmel. Bei dem 52-jährigen Schimmelpfennig ist die Trennwand zwischen Traum und Wirklichkeit durchlässig, das Fantastische im Alltag daheim. Das Schicksal spielt verrückt und verbindet durch Wendungen wider alle Wahrscheinlichkeiten die Lebenslinien der Figuren.

Konstantin Moreths Inszenierung, die noch bis zum 20. Oktober zu sehen ist, wartet mit vielen feinen Einfällen auf. Barhocker werden zu Presslufthammern, Haltegriffe emporhebend fahren die Figuren ruckelnd Straßenbahn. Manche Passagen geraten etwas holprig, doch kleine Unsicherheiten im Ensemble dürften sich noch abschleifen. Moreth unterstreicht lustvoll den grotesken Witz des Textes, lässt seine acht Spieler einen Italosong schmetternd hintereinander herhüpfen und als Faschingsmexikaner musizieren. In einer der schönsten Szenen des Stücks erzählen sie die Geschichte eines 1945 eingemauerten Löffels, der dank märchenhafter Zufälle zu seiner Erbin gelangt. Wie sie dabei mit Pantomimen im Bilderrahmen durch die Jahrzehnte sausen, ist fabelhaft.

Beim Changieren zwischen Komik und Schimmelpfennig'scher Poesie kommt Letztere allerdings ein wenig zu kurz. Leise intensive Momente wie jener, wenn sich eine von Krankheit entstellte Frau an eine frühe Liebe erinnert, hätte man sich mehr gewünscht in diesem das urbane Leben mit Magie aufladenden Reigen aus Szeneminiaturen, in dem die Verlorenheit und Glückssehnsucht der Menschen aufscheint und durch den die Frage nach der Endlichkeit der uns verbleibenden Zeit geistert.