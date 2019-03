10. März 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Große Geschlossenheit

Geigerin Janine Jansen im Prinzregententheater

Von Paul Schäufele

Weil Janine Jansen Musik nicht als Gegebenes in den Raum wirft, sondern sucht, konstruiert, und aus einem Nichts an Material eine Welt erschafft, kann man als Zuhörer nur staunend diese Prozesse verfolgen, etwa beim Konzert der niederländischen Geigerin mit ihrem kongenialen Begleiter Alexander Gavrylyuk im Prinzregententheater.

Und wenn dann zu Beginn der ersten Schumann-Sonate die Violine quasi tonlos einsetzt, hat man den Eindruck, die Musik habe schon vorher begonnen, Jansen nimmt nur einen losen Faden auf. Was sie daraus spinnt: ein farbenreiches, matt schimmerndes Gewebe. Die unnachahmliche Anschmiegsamkeit ihres Tons zeigt sich in Clara Schumanns Romanzen Opus 22. Mit sparsamem Vibrato gesungene Linien reagieren auf die Harmoniewechsel des Klaviers, von Gavrylyuk sensibel ausgestaltet. Im letzten der drei Sätze entwickelt sich zwischen getupften Klavierakkorden und seufzerseliger Violinstimme gar eine veritable Tändelei.

Nicht weniger charmant scheint dann der Beginn von Brahms' A-Dur-Sonate, doch der Zugang ist komplexer. An einigen Stellen klingt das Klavier eisig und klar, hier tritt Jansen ganz zurück. Und trotzdem sind es gerade die leisen Stellen, jener dem Verstummen nahe und dennoch tiefe Klang, der besonders fasziniert. In César Francks Violinsonate bauen Jansen und Gavrylyuk dann mit schlankem Ton und rhythmischer Flexibilität an einer Dramaturgie, die sich in immer verzweifeltere Höhen schraubt. Hier gestattet sich auch Jansen gelegentliches Sforzato-Kratzen und steht dabei wie eine Sprinterin am Start. Mit humorvollem Echo-Spiel endet diese große Erzählung.

Bei aller Vielseitigkeit ist es ein Abend von erstaunlicher Geschlossenheit. Das mag an Jansens konsequenter Haltung liegen: Sie gibt der Musik so viel Raum, dass sie hinter dem Instrument zu verschwinden scheint. So schließt sie geradezu anti-virtuos mit einer Nocturne Lili Boulangers - reine Klangmagie.