29. März 2019, 18:57 Uhr Kurzkritik Große Gefühle

Ein Liederabend mit Tenor Mauro Peter

Von Klaus Kalchschmid

Sie waren fast Zeitgenossen: Franz Schubert, geboren 1797, und Robert Schumann, 13 Jahre später auf die Welt gekommen. Aber wie sehr unterscheiden sich Früh- und Hochromantiker nicht zuletzt in ihren Liedern. Wenn im Prinzregententheater der junge lyrische Tenor Mauro Peter mit Helmut Deutsch, dem Grandseigneur der Liedpianisten, einen ganzen Abend vornehmlich Heine-Liedern Schumanns widmet (neben op. 40 "Dichterliebe" und op. 39) dann erlebt man, wie - anders als bei Schubert - Klavierpart und Singstimme einander in jedem Moment bedingen, wie sie oftmals eng verflochten sind oder sich gegenseitig steigern.

Weil der 31 Jahre alte Tenor jede tiefe Empfindung dieser oft sehr kurzen 25 Lieder mit dem Gefühlsüberschwang eines 17-Jährigen nicht nur emphatisch und mit vielen Nuancen, manchmal herrlich strahlend singt und mit sprechender Mimik erzählt, ist man teils überwältigt, teils fast ein wenig befremdet von so viel geradezu distanzloser Unmittelbarkeit. Denn in jedem Lied gerät das lyrische Ich an seine Grenzen: etwa wenn ein Soldat seinen besten Freund ("Ich hab' in der Welt nur ihn geliebt") erschießt, oder ein Spielmann auf der Hochzeit des Mädchens spielen muss, das unglücklich einem anderen verheiratet wird (aus op. 40). Eine wunderbar schwebende "Mondnacht" ist neben vielen anderen Höhepunkten das Zentrum des Liederkreises op. 39, bevor nach der Pause der wunderbare Kosmos der "Dichterliebe" folgt.

Und auch hier war es beglückend, wie Mauro Peter zusammen mit dem wunderbar mitgestaltenden Helmut Deutsch am Flügel jeder Phrase, jeder Nuance des Textes Gestalt gab, etwa das "Ich grolle nicht" ob einer eiskalten Geliebten, die sich selbst am meisten schadet, in all seiner Ambivalenz hörbar macht und den Moment zum Ereignis werden lässt, wenn das lyrische Ich einen Sarg voller Lieder und Schmerzen in den Rhein versenkt.