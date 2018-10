24. Oktober 2018, 18:45 Uhr Kurzkritik Große Begabung

Krzysztof Urbański dirigiert die Münchner Philharmoniker

Von Harald Eggebrecht

Es gibt so genannte Stardirigenten, deren Egozentrik sich in Manierismen und Marotten äußert. All dieses Beiwerk wird dann leichtfertig als Zeichen von Genialität verdächtigt. Doch es gibt zum Glück andere Orchesterleiter, bei denen Klarheit der Zeichengebung, Deutlichkeit der Phrasierung und Fantasie für die verschiedensten Klangfarben im Orchester so unmittelbar überzeugen und beeindrucken, dass man es nicht vergessen kann und wird. Der 36-jährige Pole Krzysztof Urbański, Chef des Indianapolis Symphony Orchestra, gehört zweifellos zu den größten Hoffnungen unter den jungen Dirigenten. Seine Souveränität, Ruhe und Konzentration übertragen sich sofort auf alle.

Die Münchner Philharmoniker boten im Gasteig am Ende des ersten Jugendkonzertes der neuen Saison Igor Strawinskys einzigartiges "Frühlingsopfer" (Le sacre du printemps) so rhythmisch unerbittlich, dabei klangvariabel und orchestral tief strukturiert und damit frisch schockierend, wie das nur unter einem ganz großen Dirigenten geschieht. Urbański dirigierte auswendig mit einer stupenden Sicherheit, impulsiven Lust und doch nie falsch auftrumpfend oder sich vor die Musik drängend, so dass am Ende nur hingerissenes ungläubiges Staunen blieb und zu Recht ein Beifallsorkan auf diese grandiose Leistung aller losbrach.

Dabei hatte der junge Maestro schon bei Krzysztof Pendereckis "Threnos" gefesselt, als er diesen splittrigen Klagegesang auf die Opfer von Hiroshima in seiner ganzen Expressivität ausdeutete. Eine der größten Stärken Urbańskis ist ein untrügliches Gefühl für Zeit, die Musik kann sich so organisch entfalten. Das war auch in Wolfgang Amadé Mozarts Klarinettenkonzert zu erfahren. Der Soloklarinettist der Philharmoniker, László Kuti, spielte so ausgewogen gesanglich im Klang, dass sich die Solostimme wunderbar ungezwungen in den symphonischen Zusammenhang einschmiegte. Es entstand ein bewegender Dialog zwischen dem Orchester und dem Solisten.