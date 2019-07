5. Juli 2019, 18:59 Uhr Kurzkritik Große alte Schule

Monty Alexander in der Unterfahrt

Von Ralf Dombrowski

Da steht er dann, der kleine Mann, und lächelt. Denn an diesem Abend ist einiges anders. Keine große Bühne, sondern ein Club. Keine Abendgarderobe, sondern entspannte, zugleich konzentrierte Leute, deren Sympathien ihm zufliegen. Guter Sound fürs Publikum und auf der Bühne, das Trio ganz eng zusammengestellt, ein bisschen wie in einem Wohnzimmer. Es sind Voraussetzungen, die Monty Alexander genießt und aus seinem einzigen Deutschlandkonzert, das ihn anlässlich der Tournee zum 75. Geburtstag ins Land führt, einen dieser besonderen Abende werden lässt. Denn vor allem in der zweiten Hälfte lassen sich der Pianist aus Jamaika, der Bassist JJ Shakur und der Schlagzeuger Jason Brown auf so hinreißende Weise durch die Musik treiben, dass die Unterfahrt juchzt und anfeuert, swingt und jubiliert. Zwischendurch erzählt er dann, wie er als Bursche noch Louis Armstrong und Nat King Cole erlebt hat, von Musik infiziert wurde, den kleinen Bob hat heranwachsen sehen, der dann den Reggae in die Welt getragen hat, überhaupt wie die Karibikinsel von Mango bis Ganja das Leben geschmeidig werden lassen kann. Und dann packt er seinen altmodischen Blockchords aus, ohne altbacken zu werden, feiert seine Vorbilder wie Oscar Peterson und Erroll Garner, lässt sich aber ebenso in Reggae- und Mento-Beats fallen. Die Stücke stammen mal von Marley, mal von Michel Legrand, Duke Ellington oder auch ihm selbst, werden jedoch fortwährend verändert, im Stil humorvoller Medleys mit Verschiedenstem verschnitten, was ihm und seinen Mitstreitern gerade durch den Kopf geht. Das ist große alte Entertainment-Schule, zurück in den Club geholt und mit der Erfahrung eines musikalischen Meisters der unterhaltsamen Variation präsentiert. Am Ende dann "As Time Goes By", als Reggae natürlich, ein glücklich erschöpfter Jubilar und ein Publikum, das erlebt hat, wie schön, charmant, bejahend Jazz sein kann.