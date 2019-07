1. Juli 2019, 18:37 Uhr Kurzkritik Großartige Kulisse

Jean-Guihen Queyras spielt "Don Quixote" in Ettal

Von Harald Eggebrecht , Ettal

Zweifellos ist das ein spektakulärer Ort, der Klosterhof vor der Fassade der Klosterkirche von Ettal. Hier Open-Air-Konzerte zu veranstalten, ist jeden Versuch wert. So saßen zum Abschluss des diesjährigen Richard-Strauss-Festivals an die 2000 Zuhörer gespannt vor dem überdachten hohen Podium, auf dem das Rundfunk-Sinfonieorchester Prag Platz nahm, nachdem die Sonne nicht mehr Bläser und Pauker blenden konnte. Dass allerdings die akustischen Probleme aller Freilichtveranstaltungen dieser Art auch hier klanglich wenig befriedigend gelöst wurden, steht auf einem anderen Blatt.

Der Stuttgarter Generalmusikdirektor Cornelius Meister dirigierte auswendig zuerst Ausschnitte aus der Musik zu Shakespeares "Sommernachtstraum" von Felix Mendelssohn Bartholdy, und da waren die Defizite der Verstärkungstechnik leider unüberhörbar. Der fatalste Effekt der Aussteuerungen ist der Verlust der Klangräumlichkeit des Orchesters. Plötzlich klingt alles mehr oder weniger gleich laut, ganz gleich, wo die Musiker sitzen. Gerade Mendelssohns Elfenmusik ertönte da sehr irdisch und rustikal. Die leichtfüßige Eleganz des Hochzeitsmarsches verwandelte die Verstärkung ins Falsch-Deftige.

Also erwartete man mit gemischten Gefühlen den Celloauftritt von "Don Quixote" in Richard Strauss' "Variationen über einen ritterlichen Charakter". Der große Jean-Guihen Queyras, der ausgezeichnete Solobratscher als Sancho Pansa und das Orchester unter Cornelius Meister boten bei allen akustischen Einbußen dennoch eine eindrucksvolle symphonische Dichtung. Vielleicht hatte man sich eingehört, aber das musikalische Geschehen erschien wesentlich präsenter, engagierter und auch vielgestaltiger. Queyras versteht seinen "Ritter von der traurigen Gestalt" nicht knurrig, brummend und griesgrämig, sondern sehr erzählerisch, beredsam und virtuos liebenswürdig. Und er gestaltete die "Nachtwache" so bewegend, dass alle mitträumten unter dem Sommernachtshimmel von Ettal.