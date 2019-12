Ob es ein paar Uralt-Fans im Publikum gibt, fragt die 26 Jahre alte Rapperin Haiyti im gut besuchten Ampere. Mit Blick auf das junge Durchschnittsalter ihrer Konzertbesucher mutet das freilich so an, als habe sie eine Eintagsfliege soeben gefragt, was diese letzte Woche getan habe. Doch die jubelnde Antwort signalisiert: Uralt-Fans sind anwesend! Zumindest, wenn uralt bedeutet, dass man noch Haiytis erstes Mixtape von 2016 kennt. Mittlerweile ist schließlich ihr zweites Album bei einem Major-Label erschienen, sowie zahlreiche Singles, die Haiyti mehr übers Internet als über herkömmliche Tonträger verbreitet. Bei solch einem Produktionsfleiß darf man wohl ein vor drei Jahren erschienenes Mixtape als uralt betrachten. Zumal seitdem enorme Lobpreisungen die Trap-Queen als aufsteigenden Star feierten.

Trotzdem findet das Konzert von Haiyti, bürgerlich Ronja Zschoche, nicht wie geplant in der Muffathalle statt, sondern nebenan im kleineren Ampere. Ihre großartige Textzeile "Ich habe hunderttausend Fans, die mich noch nicht kennen" könnte da direkt als Kommentar der eigenen Situation missverstanden werden. Doch dazu besteht kein Anlass. Immerhin singen die Besucher die Texte so euphorisiert mit, dass dieses Clubkonzert es in puncto Stimmung locker mit jedem noch so gefeierten Hallenkonzert aufnehmen kann.

Und überhaupt misst sich die Bedeutung einer so erfrischenden Künstlerin wie Haiyti nicht an Verkaufszahlen. "Das Geld in meiner Hand wirkt immer etwas abstrakt", heißt es ohnehin in ihrem angeblich von München inspirierten Song "Alles Gucci". Und die 800-Euro-Scheine, die als Zeichnungen immer wieder über die rückwärtige Leinwand flattern, zeigen, dass Haiyti eh nicht zwischen Geldschein und Scheingeld in der von ihr als Scheinwelt entlarvten Wertegemeinschaft unterscheiden mag. Wobei sie ihre spannenden Sprachspiele in so viel Autotune verpackt, dass die Pop-Diva Cher, die diesen Stimm-Effekt einst aufbrachte, vor Neid in ihre Perücke beißen würde.