Wollte man eine Phänomenologie des amerikanischen Pianospiels im Jazz entwickeln, wäre John Medeski ein gutes Studienobjekt. Geboren in Kentucky, groß geworden mit Klassik, volksmusikalischen Einflüssen, aber auch Rock und Funk, geformt im Umkreis der Kaderschmieden von Boston, schließlich gelandet in der kosmopolitischen Metropole New York, ist er ein vorbildlicher Polystilist mit dem Hang zum Funktionalen, der letztlich das meiste überzeugend spielen kann, sich aber gerne im Vordergrund verliert.

Medeski weiß, was wirkt, volle Akkorde zum Beispiel, süffig harmonisiert, das Perlende der Läufe, wuchtige Dynamik, mit verschmitztem Pathos vorgetragen, aber nicht übertrieben inszeniert. Er mag es, den Flügel in der Unterfahrt pedalhallig mit klanglicher Weite und Unschärfe zu impfen, um dann im Kontrast klar akzentuierte, funky groovende Rhythmen dagegenzusetzen. Er schätzt die amerikanische Tradition, schwelgt mehrfach am Abend in der versöhnlichen Harmoniewelt von Spirituals wie "Motherless Child", um dann mit frechem Lächeln etwa Standards wie "Old Devil Moon" voll disharmonischer Elemente bröckeln zu lassen.

Das alles ist unterhaltsam, ist wunderbar pointiertes Entertainment, stößt aber gerade deshalb auch an seine Grenzen. Denn Medeskis Gestaltungslust nährt sich von der Referenz. Er will Bezug nehmen auf die weite Welt des pianistisch Möglichen, von kleinen europäisch impressionistischen Klangfärbungen bis hin zu den rhythmisch markanten, gerne zwischen zwei Akkorden pendelnden, souligen Funk-Grooves, die dokumentieren, warum er in den Nullerjahren mit Medeski, Martin & Wood zu den gefragtesten Rhythmusgruppen des Jazz gehörte. Das ist famos, doch dann ist auch Schluss. Denn Medeskis Pianistik beeindruckt, sie ist große, souveräne Rhetorik und als Entertainment eben sehr amerikanisch. Ob ihn seine Musik allerdings selbst betrifft, lässt er offen. Muss nicht, wäre aber womöglich noch spannender.