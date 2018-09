4. September 2018, 18:47 Uhr Kurzkritik Geistreich

Kabarettist Götz Frittrang in der Lach- und Schießgesellschaft

Von Oliver Hochkeppel

Als er vor 14 Jahren den Münchner Kabarett-Kaktus gewann, lag Götz Frittrang in den letzten Zügen seines Germanistik- und Anglistikstudiums und hatte an seinem Studienort Bamberg in die dortige Poetry-Slam-Szene reingeschmeckt. Der Start war gelungen, wichtige Preise folgten bald, heute ist er etabliert, wenn auch nicht unter den Stars der Szene. Zu denen er aber durchaus gehören könnte, nimmt man sein neues, nun in der Lach- und Schießgesellschaft vorgestelltes Programm "Götzseidank" als Maßstab.

Die herausragende Qualität von einst hat er sich bewahrt: Frittrang hat ein Gespür für Phänomene, die eigentlich jeder kennt, über die aber trotzdem die wenigsten nachgedacht haben. Zum Beispiel für das "Junge-Mann-Ding". Die Tatsache nämlich, dass ganz anders als früher heute nahezu jeder Mann bis in die Fünfziger hinein als "junger Mann" behandelt wird, bis er dann schlagartig zu den "alten Männern" rutscht. Der 40-jährige Frittrang mag das gar nicht, er hätte gerne "eine längere Zeit als ,Mann'". Was ihn gleich zu witzigen Ausritten gegen peinliche, nicht altern wollende Altersgenossen führt, etwa zu seinem besten Freund. "Der ist ein richtiges Arschloch und fährt mit dem Skateboard zum Computerspielen." Wo doch er Computerspielen so gar nichts abgewinnen kann, mit Ausnahme eines einmal im Jahr zwanghaft gespielten: Elster online.

Gut abgeschaut, geistreich, wohlformuliert und dramaturgisch fein zusammengebaut ist alles, was Frittrang in weiten (vielleicht manchmal zu weiten) Bögen ausbreitet, von der verhinderten Apologie des Schwäbischen (er stammt aus Friedrichshafen) bis zur Tirade gegen Katzen als Haustiere. Toll auch, wie er sich einen Teenager im Saal herauspickt, um sein Generationenprogramm, das "Götzseidank" im Kern ist, weiter zuzuspitzen. Zwar wurde wohl auch dadurch der erste Teil 80 statt 50 Minuten lang, doch dafür kann man sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, wie es funktionieren soll, falls einmal nur Ältere da sind.