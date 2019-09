Mikhail Pochekin hat mit seiner exzellenten Einspielung der sechs Sonaten und Partiten für Violine solo von Johann Sebastian Bach, die kürzlich bei Solo Musica in München erschien, die Messlatte enorm hoch gelegt. Umso größer war die Spannung, als er jetzt beim Konzert im Kleinen Konzertsaal des Gasteig die Partita Nr. 2 d-Moll wählte, dank der abschließenden Ciaccona vielleicht das schwierigste Stück des ganzen Zyklus!

In der heiklen, sehr direkten Akustik des kleinen Raums, die nichts verzeiht, war schon zu Beginn bei Giuseppe Tartinis fast unspielbarer "Teufelstriller-Sonate" in der Fritz-Kreisler-Fassung eine Tendenz zu leicht gehetzten Tempi hörbar, die sich nicht zuletzt auf die Intonation auswirkte. Auch jetzt nahm sich der 29-Jährige wohl aus Nervosität, die das Spiel unbeabsichtigt beschleunigt, einfach nicht genug Zeit. Der bestechend analytische Blick, der die CDs zum Ereignis machte, zeitigte kaum mehr Wirkung. Doch bei Jörg Widmanns Etüde Nr. 1 für Violine solo schien Pochekin mitten im zweiten Teil plötzlich ganz frei zu sein: Spürbar war die Lust, die den jungen Russen ergriff, als er die verschiedensten hier gebotenen Techniken geradezu spielerisch verknüpfte.

Mit Robert Schumanns Sonate Nr. 1 a-Moll op. 105 für Violine und Klavier stand zuvor erneut ein großes Kaliber auf dem Programm, wieder solide am Flügel begleitet von Dmitry Mayboroda, der freilich manchmal - vor allem im Fortissimo - leider wenig flexibel agierte. Dennoch gab es Momente schönster, größter Leidenschaft, der Pochekin und Mayboroda mit der C-Dur-Fantasie op. 131 am Ende ein virtuoses, glanzvoll ausformuliertes Werk folgen ließen, das in seiner für Schumann untypischen Brillanz exzellent dargeboten und so zum Höhepunkt des Konzerts wurde. Als Zugabe folgte das Brahms-Scherzo aus der Gemeinschaftsarbeit (mit Schumann und Joseph Joachim) der sogenannten F.A.E-Sonate; leider wieder kein leises, getragenes Stück, das man an diesem Abend so schmerzlich vermisste.