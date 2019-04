3. April 2019, 18:45 Uhr Kurzkritik Gegen die Trübsal

Utopieforschung zum Mitmachen im Max-Planck-Haus

Von Maxie Römhild

Immer alles schlechtmachen und grimmig in die Zukunft schauen, das ist leicht. Und weit verbreitet. Ob in Politik, Medien, Kino oder Literatur: die Warnungen vor nahenden Dystopien sind allgegenwärtig, sei es aufgrund von Klimawandel, Rechtsruck oder überhandnehmender Technologie. Das Theaterensemble Wehr 51 will andere Wege aufzeigen.

"Utopie ist ein Antidepressivum", sagt der Mann mit blauem Lidschatten (Marc Fischer) zu Beginn des performativen Spaziergangs "Erschöpfte Demokratie". Und er muss es wissen, denn er ist Utopist von Beruf. Diese Kunstfigur nimmt die Anwesenden mit auf eine Reise in drei Welten, die Lösungsansätze für die Probleme unserer Zeit bieten: jeweils eine Vision aus Politik, Ökonomie und Natur, präsentiert von futuristischen Gesandten (Azizè Flittner, Helena Aljona Kühn und Tomasso Tessitori). Ein gewöhnlicher Abend im Theater ist das definitiv nicht. Allein schon der Ort ist besonders: Bespielt und begangen wird das Max-Planck-Haus. Mitmachen und mitdenken ist ausdrücklich erlaubt.

Einige Ansätze sind bekannt und nachvollziehbar, wie ein Grundeinkommen oder das Abschaffen von Grenzen. Andere muss man sich erst mal durch den Kopf gehen lassen. Ob eine Gesellschaft, angelehnt an das Prinzip des Ameisenstaats, wirklich glücklich machen würde? Daran darf gezweifelt werden. Für manch einen mag sich die vollkommene Gleichschaltung des Einzelnen im System zum Wohl des großen Ganzen eher dystopisch als utopisch anhören. "Was machen die Ameisen in ihrer Freizeit?", fragt einer der Zuschauer in der "Abschlusskonferenz" ganz richtig. Auch eine Welt, in der Automatisierung und freier Informationsaustausch qua Gedanken-Cloud das Leben der Menschen vereinfachen, kann Angst machen. "Haben wir den Mut, uns dem Müßiggang hinzugeben", rät der Vertreter dieser Utopie. Trotz der Zweifel: Mut macht dieser Abend auf jeden Fall. "Erschöpfte Demokratie" läuft noch bis Freitag.