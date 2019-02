7. Februar 2019, 18:45 Uhr Kurzkritik Gefühlte Gaudi

Stephan Zinner mit neuem Programm im Lustspielhaus

Von Thomas Becker

Bevor es in Sachen Stephan Zinner gleich brutal inhaltlich wird, erst mal eine Portion Bauchgefühl: Der Zinner ist ein Bühnenmensch, mit dem man gern mal vier, fünf Bier trinken würde. Einer, der für den griabigen Metzger Simmerl in den Rita-Falk-Verfilmungen nicht allzu viel schauspielern muss. Der als Bond James, den er gern mal spielen würde, herrlich krachert Weißbier statt Martini bestellen könnte. Will sagen: ein maximal authentischer Typ, vom Singspieljob als Markus Söder abgesehen. Den hat er sich vor 15 Jahren draufgeschafft, den muss er spielen, nicht einfach sein. Zum Glück.

"Relativ simpel" hieß Zinners vorheriges Programm - und so geht's auch im Folgewerk "Raritäten" zu. Der Untertitel könnte lauten: aus dem Leben eines Normalos. Klar, er schimpft aufs Artensterben, Feinstaub und den Dreck in der Luft. Aber Meta-Ebene? Geh' weida! Lieber a Gaudi als a Message! Der Exil-Chiemgauer, der nun in der Maxvorstadt lebt, ist einer aus der Abteilung Gesunder Menschenverstand. Der vom Alltag erzählt, nur halt in lustig. Meistens sogar in sehr lustig.

Wenn er beispielsweise zum Thema Neue Technologien die Gattin mit der "Blechdosn" vergleicht ("Alexa, sog mol: Wo is mei Hirn?"), ist klar, wer gewinnt: "Und Kasspatzn kann's aa ned." Ruft er zur Dackeljagd im Park auf, holt man gedanklich schon die Jacke in der Lustspielhaus-Garderobe ab. Und macht er sich über Barista-Jünger lustig, ist das nicht knackneu, aber der Begriff Serienmörderküche in diesem Zusammenhang doch ziemlich brillant. Und dann ist da noch die Musik, ohne die es nicht geht. Ein Dutzend Stile müssen dabei schon sein: Reggae, Country, Gangsta-Rap, Heavy Metal, erotisches Tanzlied, einfach alles, was seine Gitarre und der Multiinstrumentalist und Side-Kick-Kauz Peter Pichler so hergeben: Schlagzeug, Keyboard, Tuba und einiges mehr, oft auch gleichzeitig. Das groovt, fetzt, wippt, so wie der ganze Zinner vor lauter Energie kaum ruhig halten kann. Aber das ist jetzt nur so ein Gefühl.