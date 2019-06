27. Juni 2019, 18:56 Uhr Kurzkritik Ganz gemütlich

Woody Allen füllt wieder einmal die Philharmonie

Von Jürgen Moises

Er ist ein Mann, der die Kontinuität liebt. Oder was sollte sonst der Grund dafür sein, dass Woody Allen als Regisseur in 50 Jahren etwa genauso viele Filme gedreht hat (von Juli an arbeitet er in Spanien an einem neuen Film mit Christoph Waltz). Oder dass er als Klarinettist mit seiner New Orleans Jazz Band einige Jahre lang jeden Montag in der Konzerthalle des New Yorker Carlyle Hotels gespielt hat. Das macht er offenbar nicht mehr. Dafür ist der 83-Jährige aktuell mit der Eddy Davis New Orleans Jazz Band auf Tour und war nun bei seinem einzigen Deutschlandkonzert in der vollen Münchner Philharmonie zu erleben.

Das beginnt mit einem Piano-Intro von Conal Fowkes, zu dem die anderen sechs Musiker langsam eintrudeln und sich erst mal gemütlich eingrooven. Woody Allen sitzt leger gekleidet mit übereinander geschlagenen Beinen in der Mitte und fällt gleich zu Beginn durch ein paar quietschende und quäkende Geräusche auf, die sich in sein Klarinettenspiel einschleichen. Dass er kein Profi-, sondern ambitionierter Hobby-Musiker ist, weiß man. Und wie es scheint, hat seine Intonation im hohen Alter etwas gelitten. Aber gut. "Wir spielen den New Orleans Jazz zum eigenen Vergnügen und wundern uns jedes Mal, wenn jemand kommt." So lautet passend dazu Allens einzige Ansage.

Dafür hat er ein paar Profis um sich herum geschart. Jerry Zigmont steuert elegante Posaunen-Soli bei, Trompeter Simon Wettenhall weiß ebenfalls nette Akzente zu setzen. Ähnliches gilt für Eddy Davis am Banjo. Und Bassist Greg Cohen und Schlagzeuger John Gill schaffen dafür die verlässliche Basis. Zu hören sind klassische Hymnen wie "When The Moon Comes Over The Mountain" oder der "Saint Louis Blues", alte Spirituals, Swing- und Ragtime-Stücke. Alles weit entfernt vom Puls der Zeit, aber das passende Material für eine sympathisch entspannte Zeitreise, die nach eineinhalb Stunden inklusive dreier Zugaben mit dem leicht melancholischen "When Day Is Done" endet.