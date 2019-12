Um das gleich zu sagen: Alles, was nach der Pause kam, war grandios. Davor spielte Daniel Lozakovich Beethoven.

Lozakovic ist 2001 geboren und spielt Geige. Er spielt - technisch - sogar verblüffend gut Geige, so ohne Weiteres fallen einem im Standardrepertoire wenige Stücke ein, die eine handwerkliche Hürde für ihn darstellen könnten. Und er kann sogar richtig Musik machen, im zweiten Satz von Beethovens Violinkonzert, in dem ihm sein Part wirklich herrlich poetisch, bezaubernd leicht und sanglich gelingt. Valery Gergiev kümmert sich dabei sehr fürsorglich um ihn, hält seinen romantischen Furor in Zaum und schwört die Münchner Philharmoniker auf das ein, was der junge Virtuose vorgibt. Und das ist in den Ecksätzen ein Spiel, das man wohlwollend als klassizistisch bezeichnen kann. Oder als sehr zurückhaltend, fast scheu, sehr schön und fein im Ton, aber ohne jeden Überschwang, den man dann auch im Orchester vermisst. Kurz: Es ist hochkultiviert langweilig. Gefeiert wird Lozakovich dennoch, und er bedankt sich mit einer leuchtenden Bach-Zugabe.

Danach spielen die Philharmoniker Mahlers Fünfte Symphonie, und zwar fabelhaft gut. Alles gelingt ihnen zusammen mit Gergiev in diesem sehr langen Moment musikalischer Welterschaffung, der Klang ist so kompakt wie präzise aufgefächert, Solisten wie Guido Segers (Trompete) oder Jörg Brückner (Horn) brillieren. Von Beginn an herrscht Hochspannung, im schleppenden Duktus der Trauermarschs, in den ersten gleißenden Bewegungen. Dabei forciert Gergiev keineswegs die Drastik, alles gelingt sehr organisch, aber auch ungeheuer dezidiert. Die Ländler des Scherzo sind voller Duft, das Adagietto ist eine wundervolle Begegnung mit der Harfenistin Teresa Zimmermann und den genau definierten Schichten der einzelnen Streichergruppen, die zu perfekter Schönheit zusammenfließen. Der Übergang zum Schlusssatz ist dann einfach nur großartig. Gergiev lässt diesen Streicherklang unendlich langsam versinken. Und in dieses Verlöschen hinein tönt Brückners Horn. Aufruf zum Schlusssatz, der viele Geschichten erzählt, in dem die Ideen übereinanderpurzeln, dass es eine Freude ist. Ein großer Abend.