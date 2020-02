Leonard Bernstein schreckte bekanntlich im Leben wie in der Kunst vor nichts zurück - nicht einmal vor Kompositionen für Hunde. "Fanfare for Bima" und "Elegy for Mippy II" heißen die Stücke, die Nophilbrass, das Bläserquintett aus Musikern der BR-Symphoniker, im Max-Joseph-Saal der Residenz spielten. Die Fanfare für vier Blechbläser widmete Bernstein dem Cocker Spaniel seines Dirigentenkollegen Serge Koussevitzky; für Mippy II, die Promenadenmischung seines Bruders Burtie, darf Posaunist Uwe Schrodi allein aufspielen, während er gleichzeitig mit dem Fuß den Rhythmus stampfen muss.

"Tribute to Leonard Bernstein" haben Martin Angerer und Herbert Zimmermann (Trompeten), Carsten Carey Duffin (Horn), Stefan Tischler (Tuba), Christian Pilz (Schlagzeug) und der launig moderierende Schrodi das Programm genannt, das Bernsteins Musik mit der seines Vorbilds Gustav Mahler vereint. Schließlich verbindet beide, dass sie keine Trennung zwischen dem Hohen und dem Niederen kannten. Bei Mahlers Liedern bringt ein Blechbläserarrangement den wehmütigen Heimatsound umso stärker zu Geltung, kann aber - beim "Urlicht" - auch ins Erhabene des Blechbläserchorals umschlagen. Wie sich Nophilbrass auch als ideale Formation erwiesen, um die Vielfalt der Einflüsse in Bernsteins Musik deutlich zu machen: das Jazzige in "The Wrong Note Rag" aus "Wonderful Town", die Vereinigung von europäischen und amerikanischen Tänzen im "Divertimento", die Kreuzung von Oper und Jazz in Ausschnitten aus der "West Side Story".

Bemerkenswerterweise schrieb Bernstein mit der "Dance Suite" ausgerechnet sein letztes Werk tatsächlich für Brass Quintet, wobei der Vergleich mit den Arrangements hörbar werden ließ, wie filigran er selbst für die kraftvolle Besetzung instrumentieren konnte: In den fünf kurzen Sätzen aus dem Jahr 1990 verschmelzen Tanz- und Avantgardemusik noch einmal zu einer so nur bei Bernstein denkbaren Melange.