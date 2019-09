Häufigstes Wort des Abends ist Bastard, knapp gefolgt von Kanaken, auf einem guten dritten Platz landet Moruk, was im Türkischen so viel wie Opa oder alter Mann bedeutetet, an einem Abend mit Özcan Cosar aber eher "Alter!" 38 ist der Mann, aber die Sprache der Teens und Twens nimmt man ihm locker ab. Aufgesetzt wirkt das nicht, eher so, als wäre er in den Neunzigern hängen geblieben, und so heißt sein drittes Soloprogramm auch konsequenterweise "Old School - Die Zukunft kann warten". Nur ein paar Minuten dauert es, bis Cosar den ausverkauften Circus Krone wissen lässt: "Die Zukunft ist mir scheißegal." Lieber schwelgt er in den glorreichen Zeiten als Gang-Kid, so mit 12, 13, 14: Rap-Musik von Tupac und Biggie, Breakdance in Baggy-Jeans, Bandana um den Schädel und dazu ein Gang-Name, den er sogar dem Vater beichtet: "Papa, ich heiß' jetzt nicht mehr Özcan Cosar, sondern OC Mac. Und mein Vater so: Halt die Fresse, mach' Chai!"

Cosar ist in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren, die Eltern stammen von der Schwarzmeerküste, mit Ende 20 wurde er deutscher Staatsbürger - diese Gemengelage beackert der Comedian zweieinhalb Stunden. Sagt meistens "Wir Türken", manchmal auch "Wir Deutschen". Für die einen ist er "Papier-Deutscher", die anderen sprechen "Tarzan-Deutsch" mit ihm. Dass der Türke noch nicht in Deutschland angekommen ist, merke man auch daran, dass ein Karl-Heinz sein Kind noch nicht Murat nennt. Da hat er Recht.

Und sonst so? Geht es ums Vaterwerden, um Frauenrechte, Sitzpinkeln, Aberglaube, Horrorfilme, Flugangst sowie das Paralleluniversum "Türkische Hochzeit". Das ist meistens schön albern, ab und zu ein wenig nachdenklich, oft aber holzschnittartig und zuweilen auch eine gewaltige Klischeeschleuderei. Egal, die Fans jubeln auch bei Sätzen wie "Ich hasse Krieg" oder "Respektiert eure Eltern!" Und Cosar selbst lacht manchmal so doll über seine Späße, dass er sich auf dem Boden kringeln muss. Alter!