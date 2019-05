2. Mai 2019, 18:49 Uhr Kurzkritik Fülle an Bildern

Die Berliner Band "Element of Crime" begeistert im Circus Krone

Von Martin Pfnür

Demonstratives Unverständnis macht sich beim grantelnden Stehplatznachbarn breit, als sich die eigens von Sven Regener anmoderierte Vorband Isolation Berlin durch den Song "Alles grau" spielt. Eine melodische Hymne auf die Gefühllosigkeit ist das, in der Sänger Tobias Bamborschke befindlichkeitslyrisch davon singt, endlich weder Träume, noch Hoffnung oder Emotionen zu haben, und damit auch keine Angst vorm Sterben mehr. "Mir miassan ja a ned ois vasteh", konstatiert die Begleiterin des Grantlers hernach versöhnlich.

Nun lassen sich allergische Reaktionen wie diese womöglich auch damit erklären, dass der textliche Kosmos von Element of Crime in all seiner panoramahaften Belebtheit und kartografierten Plastizität ziemlich genau das Gegenteil von "Alles grau" darstellt. Alltagsmelancholie in Ultra-HD könnte man das nennen, was die live zum Sextett erweiterte Band da bildlich evoziert. So schleusen Element of Crime das Publikum vom sacht eröffnenden "Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang", das einen den Kurfürstendamm entlang führt, bis zum finalen "Nur mit dir", in dem einzig der Kühlschrank nicht friert, durch Orte und Szenerien, die in ihrer Gewöhnlichkeit oft auch das leise Sehnen von Regeners lyrischen Ichs konterkarieren.

Da ist etwa der Hit "Delmenhorst" in dem der wohl längst berühmte Kotz-Graben hinter Huchting den Hintergrund für die lakonisch tiefe Zeile "Sag Bescheid, wenn du mich liebst" bildet. Da ist das Schiff im angeraut geflüsterten "Raue See", auf dem ein Hund mit "Käse, Fisch und Kuchen" gefüttert wird, um kurz darauf über Bord zu gehen. Und da ist ein gewisser Robert Zimmermann (alias Bob Dylan), dem im gleichnamigen Song aus der Filmmusik zu Leander Haußmanns "Robert Zimmermann wundert sich über die Liebe" ein weißer Jogginganzug und ein knackiger Popo (sic!) angedichtet werden.

Unterlegt wird diese Fülle an Bildern von einem Sound, der über das elementare Akkordeon zumeist im Chanson wurzelt, dabei jedoch immer wieder in andere Sphären ausgreift. Mal verflicht Regener sein feines Trompetenspiel im Zusammenklang mit dem Saxofonisten zu mexikanischen Mariachi-Klängen ("Deborah Müller"), mal brilliert der filigran solierende Jakob Ilja als Blues-Gitarrist wie in der düsteren Americana-Nummer "Stein, Schere, Papier" - und mit dem erdigen Groove von "Immer da wo du bist bin ich nie" demonstrieren Element of Crime, was sie mitunter durchaus auch mal sein können: eine astreine Rock-Band.