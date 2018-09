13. September 2018, 18:51 Uhr Kurzkritik Freude am Chaos

Jazzgitarrist Gilad Hekselman mit seinem Trio in der Unterfahrt

Von Andreas Eberhard

Seit er 2004 von Tel Aviv nach Brooklyn zog, hat sich Gilad Hekselman nach einhelliger Meinung zu einem äußerst vielversprechenden Nachwuchs-Jazzgitarristen gemausert. Mit dem Pianisten Aaron Parks und Kendrick Scott am Schlagzeug hat sich der 35-Jährige für sein Trio Zuper-octave zwei musikalische Charaktere an die Seite geholt, die so selbstbewusst zu Werke gehen, dass von Sidemen kaum die Rede sein kann. In der Unterfahrt präsentierten sich die drei mit Stücken von Hekselmans neuem Album "Ask for Chaos" - nicht bloß kühn und virtuos, sondern auch unwahrscheinlich vielseitig.

Nach dem erst ruhig, dann immer forscher in See stechenden "VBlues", verschiebt sich der Akzent bei "It will get better" vom Rythmus ganz auf die erst von Parks' Klavier, dann von der Gitarre getragenen Melodie. Die lässt auch mal an die Mittsechziger-Beatles denken. Überhaupt: Furchtlos bedienen sich Hekselman und seine Mitstreiter kreuz und quer in der Musikgeschichte. Funky, mitunter sogar hardrockig tönt der markant abgestoppte Bass, den mal Hekselman auf den Saiten, mal Parks am Rhodes, beide mit sichtlicher Freude, beisteuern. Der Unterschied ist kaum hörbar. Ein verschmitztes Verwirrspiel, das die beiden auch in den hohen Lagen weitertreiben.

In der Jazz-Historie geerdet - "Home to you" erinnert wohl nicht von ungefähr an "On the sunny side of the Street" - blitzt Progressive Rock ebenso auf wie die Musik US-amerikanischer Marchingbands. Etwa im Stück "Clap Clap" mit dem markanten Doppel-Rimshot: Mit resolut knatterndem Drumspiel treibt Scott seine Mitspieler an. Hekselmans robuste Linien, erstmals deutlich angezerrt, erinnern an Bläsersätze, und Parks entlockt seinem Synthesizer turbulent-knarzende Klänge. Das Ergebnis marschiert als modern und jazzig gebrochene Streetparade in den Gehörgang und lässt den Zuhörer ebenso grienen wie Hekselman.