16. November 2018, 18:43 Uhr Kurzkritik Freiheitsmomente

"Jan Garbarek Group" im Herkulessaal

Von Ralf Dombrowski

Es ist ein bisschen wie bei einem Streichquartett alter Schule. Denn wenn sich bei der Jan Garbarek Group etwas ändert, dann nur langfristig. Für den Bassisten Eberhard Weber stieß sein brasilianischer Kollege Yuri Daniel, für den Schlagzeuger Manu Katché der unglaubliche Trilok Gurtu zum Ensemble, aber das ist beides schon einige Jahre her. Mit dem Pianisten Rainer Brüninghaus wiederum scheint der norwegische Saxofonist längst musikalisch verheiratet zu sein, man kennt die Band nicht ohne ihn.

Als Auftrittsorte bieten sich ehrwürdige Hallen wie der Herkulessaal an, bestuhlt, weil die Musik eher Zuhören als Bewegen impliziert. Und als Repertoire steht gemäßigte Jazzmoderne auf dem Programm, melodienbetont und strukturell nachvollziehbar, klangästhetisch dem akustischen Setting verpflichtet, traditionell aus europäischer Stilperspektive mit einigen Ausflügen in indische Perkussionsregionen. Die Rollen sind klar verteilt. Es gibt die Akteure, Garbarek und Gurtu, die das Energieniveau und die Richtung der Musik vorgeben, sekundiert von den kreativen Beisitzern, die Stimmungen, Muster, Einlagen beisteuern. Dabei ist Brüninghaus der Impressionist mit Hang zu im Detail irritierenden Motiven und schwimmenden Klangtexturen, wohingegen Daniel sich als saitenakrobatischer Extremsportler versucht, darüber aber zuweilen die Intensität des Ausdrucks übersieht. Gurtu hingegen ist ein Phänomen, ein Meister der rhythmischen Vielfalt, der von der Tabla und der Cajon bis zum Wassereimer auf allem trommelt, was Sound und manchmal auch Effekt verspricht.

So sind die Passagen, wo er zusammen mit dem Bandleader am Tenorsaxofon als Duo agiert, die Höhepunkte des Abends. Da verschwindet die Erwartbarkeit des gestalterischen Modells für Momente zugunsten einer Freiheit, die auch zu Garbareks Musik gehört. Wenn sich noch etwas ändern sollte, dann aus dieser Liaison heraus. Ist die Frage, ob Garbarek noch mal die Neugier packt.