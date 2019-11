Jeder Muskel ist angespannt in dem Körper, der nur zu nervösen Regungen fähig scheint. Die Augen weit aufgerissen, manisch fast blicken sie, rastlos, auch furchtsam. Klar, dass ein wenig wunderlich wird, wer etwa tausend Jahre nicht gesprochen hat. Wie Ismene, die an einem unbestimmten Ort ihr Publikum empfängt. Lang habe sie gewartet, dass jemand kommt, der auch sie versteht, ihr vielleicht vergibt. "Schwester von" heißt der Monolog der niederländischen Autorin Lot Vekemans, und der Titel sagt schon, wovon Ismene sich emanzipieren will: von einem Schattendasein, in dem sie nur im Verhältnis zu anderen existiert. Vor allem in dem zu Antigone, der berühmten Schwester.

Domagoj Maslov hat den starken Text mit Schauspielerin Sophie Rogall im Café des Metropoltheaters inszeniert. Es ist ein schönes Genre, dieses "Weibliche Randfiguren der Mythologie aufwerten". Man erfährt, wie in diesem Text, nicht nur etwas über die Figuren, sondern auch über patriarchal geprägte Entstehungs- und Lesarten der Mythologie. In dem lesenswerten Roman "Circe" beispielsweise fächert die Altphilologin Madeline Miller ein kluges Psychogramm der Frau auf, die oft nur als Hexe beschrieben wird.

Regisseur Maslov ist auch um ein solches bemüht, und Rogall verbeißt sich geradezu in diese Mission. Ja, sie war zu feige, den Bruder zu begraben, ja, sie hat sich mit dem bösen Onkel Kreon versöhnt, aber was hätte sie tun sollen? Sie war allein. Schön ist, dass die beiden der Versuchung widerstehen, nur um Empathie für die Vernachlässigte zu werben und aus ihr eine Liebenswerte zu machen. Dazu ist diese Ismene zu durchgeknallt, zu nervig. Allerdings liegt auch da das Problem: Rogall spielt von der ersten Sekunde an auf Anschlag, brutal angespannt. Sie lässt dabei kaum Raum für Nuancen, Leichtigkeit, Humor. Der Monolog spielt sich auf einer einzigen Gefühlsebene ab. Das ist zwar eine bemerkenswerte Leistung an Präsenz, nahe kommt einem die Ismene dabei allerdings nur bedingt.