7. November 2018, 18:49 Uhr Kurzkritik Fließende Lava

Die "Nightingales" schwitzen in der Milla

Von Dirk Wagner

Als die Violet Violet-Schlagzeugerin Fliss Kitson 2010 "Company Man" der Nightingales coverte, war nicht abzusehen, dass sie zwei Jahre später zu eben jenen Nachtigallen wechseln würde. Mittlerweile ist sie neben dem Gründungsmitglied Robert Lloyd die dienstälteste Mitstreiterin der 1979 gegründeten Post-Punk-Band. Wenn sie nun in der Milla erneut "Company Man" singt, diesmal zusammen mit Lloyd, möchte man glauben, sie wäre schon immer die treibende Kraft der Band gewesen.

Obwohl Lloyd mit seiner wortassoziativen Dichtkunst und deren nicht selten an Captain Beefheart erinnernden Umsetzung das Zentrum des Bühnengeschehens ist, ist Kitson als Sängerin und Drummerin ein spannender Gegenpol. Mit halsbrecherischen Rhythmuswechseln setzt sie überraschende Zäsuren, wobei das Zusammenwirken ihres Becken-, Wood-Block- und Trommel-Spiels samt der ihr innewohnenden Harmonik eine großartige instrumentale Übertragung von dem ist, was Lloyd mit seiner Mischung aus Spoken-Word-Artist und Sänger stimmlich vorgibt.

Rockmusikalisch angetrieben wird das ganze vom Bassisten Andreas Schmid und dem Gitarristen James Smith, die ihrerseits immer wieder aus dem hypnotisierenden Gleichlauf ihres Saitenspiels ausbrechen. Da arbeitet der Bassist auch mal mit Rückkopplungen, wie man es von Gitarristen gewohnt ist. Oder der Gitarrist verlässt die punkmusikalischen Vorgaben seiner Riffs und taucht mit kleinen Soli in einen Sound, der wie brodelnde Lava in den Raum fließt. Ohne Pausen noch dazu, denn die Band lässt einen Song in den anderen übergehen und präsentiert also ihr neues Album "Persh The Thought" als Einheit mit ihren älteren Songs wie "Start From Scratch" vom 1982er-Debütalbum "Pigs On Purpose". Damit gelingt der Band ein schweißtreibendes Set, das sie konsequent und ohne Zugabe mit "It Is", dem letzten Song vom neuen Album, beschließen. Der Weckruf solcher Nachtigallen braucht keine Lerchen mehr.