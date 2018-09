4. September 2018, 18:47 Uhr Kurzkritik Feurig

Polnische Musik bei den Traunsteiner Sommerkonzerten

Von Harald Eggebrecht , Traunstein

Polnische Musik steht im Mittelpunkt der Traunsteiner Sommerkonzerte (noch bis 8. September). Endlich begegnet man einmal Stücken, die nicht nur von Chopin, Szymanowski, Lutoslawski oder Penderecki komponiert worden sind. So gibt es Werke etwa von Grażyna Bacewicz, Alexandre Tansman oder Mieczyslaw Weinberg auf den Programmen.

In der trockenen Akustik der Aula des Annette-Kolb-Gymnasiums fesselten der eindrucksvoll feurige, souveräne Cellist Gabriel Schwabe, geboren 1988, und der vom Geist der Kammermusik beseelte hochaufmerksame Pianist Nicholas Rimmer die Sonate von Szymon Laks (1901 bis 1983), die er 1932 in Paris für den französischen Cellomeister Maurice Marechal komponierte. Ein ungemein elegantes, ironisch Blues und andere Jazz-Elemente nutzendes Stück, das von ferne an Maurice Ravels Violinsonate erinnert und doch ganz eigen klingt. Schwabe, der auf jede Art von Grimassenschneiden und anderes vermeintlich "expressives" Getue während des Spiels verzichtet, agierte mit Rimmer so virtuos, pointiert und rhythmisch präzise, dass der Beifall nur so aufrauschte, erst recht am Schluss nach Chopins später Cellosonate. Dass die Cellostimme nicht in Klavierfluten versank, wie es oft geschieht, wenn der Pianist allzu solistisch nach vorne drängt, anstatt Partner in einem vielschichtigen Dialog zu sein, war Rimmers untrüglichem kammermusikalischen Sinn zu verdanken.

Der zeigte sich auch bei der 1. Klarinettensonate von Johannes Brahms, so dass Blaž Šparovec, Soloklarinettist im Kölner Gürzenich-Orchester, sich ganz der Wehmut des späten Brahms hingeben konnte. Aufregend gelang Jörg Widmanns Nachtstück für Klarinette, Cello und Klavier von 1998, auch wenn die Akustik kaum half, die atmosphärische Dichte gerade der Pausen zwischen den zarten Einwürfen, Windgeräuschen, hellen Pfiffen und dunklem Raunen zu halten. Doch die drei Musiker begeisterten durch Konzentration und Unbeirrbarkeit.